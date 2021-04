Stasera Italia, Barbara Palombelli, la chiusura della prima serata e quella coincidenza

Mercoledì sera al termine dell’ormai consueta puntata di prima serata di Stasera Italia, la conduttrice del programma Barbara Palombelli ha salutato il pubblico annunciando che quella sarebbe stata l’ultima emissione della versione estesa del suo appuntamento di access time su Rete 4. Stasera Italia prime time dunque chiude i battenti dopo trenta puntate. La giornalista poi ha aggiunto che in realtà l’azienda le aveva chiesto quattro speciali ad inizio stagione, poi però ne sono stati realizzati trenta, evidentemente motivo di legittimo orgoglio per lei.

Nell’occasione la conduttrice dell’access prime time di Rete 4 ha desiderato ringraziare Mediaset: “Ringrazio l’azienda che ci ha dato fiducia, a me e ai miei colleghi. È stata una sfida bella, complicata in certi momenti, ma sempre di grandissima soddisfazione. Grazie a chi ce l’ha chiesta, abbiamo fatto il nostro dovere e combattuto credo delle buone battaglie”. Annunciando anche chi ci sarà dopo di lei da mercoledì: “È il momento della staffetta. In bocca al lupo a Giuseppe Brindisi, alla squadra che in parte è la stessa, ma che lavorerà da Milano“. Per altro lo stesso Brindisi un annetto fa dovette lasciare la conduzione in coppia con Veronica Gentili della versione weekend di Stasera Italia, ma il tempo, come si dice in questi casi, è galantuomo.

Stasera Italia Speciale ha chiuso il suo percorso televisivo con un ascolto del 2,55% di share, il più basso dell’anno (esclusa la puntata della settimana di Sanremo che totalizzò il 2,13% di share). La Palombelli comunque continuerà a guidare la versione access prime time dal lunedì al venerdì di Stasera Italia su Rete 4, oltre che Forum su Canale 5, fino al termine dell’attuale stagione televisiva. Interessante rilevare poi una curiosa coincidenza a proposito della tempistica rispetto alla decisione di chiudere la versione di prime time di Stasera Italia condotta da Barbara Palombelli.

La decisione dei vertici di Mediaset, in particolare della testata giornalistica dell’azienda di Cologno Monzese Video News diretta da Mauro Crippa, arriva pochi giorni dopo il tweet al vetriolo di Lucio Presta, agente di Barbara Palombelli, in cui egli invocava una”bonifica” dei contenuti trash nei programmi condotti da Barbara D’Urso, che sono da ricondurre proprio a Video News.

“Con la chiusura di L.N.È.L.D. Si scrive una pagina nuova in Mediaset, inizia così la bonifica da quel hard trash ( sotto testata giornalistica)che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con D.L e P.5. Ed aprire una stagione di rinnovamento. Video News ci pensi bene“

Solo una coincidenza ? Dall’entourage di Barbara Palombelli a proposito della chiusura della versione di prima serata di Stasera Italia, si parla di una loro decisione per “staccarsi” dal resto dell’offerta di prima serata di Rete 4 di Video News, con cui Lucio Presta, agente della Palombelli, ha ormai ingaggiato un “singolar tenzone“. Vedremo che succederà nelle prossime settimane. Dagospia intanto ieri ha scritto di possibili scenari futuri in Rai di Barbara D’Urso, che fonti autorevoli della tv di Stato al momento smentiscono categoricamente.