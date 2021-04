Niente più speciali di Stasera Italia in prime time il mercoledì sera. Dalla settimana prossima, infatti, il testimone passerà al Tg4 che curerà l’approfondimento con Giuseppe Brindisi. Ad annunciare il passaggio di consegne è stata la stessa Barbara Palombelli, in chiusura di puntata: “È il trentesimo speciale della mia stagione ed è anche l’ultimo, nel senso che da mercoledì 7 aprile verrà realizzato dagli studi di Milano, dalla redazione di Milano. L’azienda mi aveva chiesto ad inizio stagione quattro speciali, noi ne abbiamo realizzati trenta”.

La conduttrice ha rivolto comunque parole al miele a Mediaset:

“Ringrazio l’azienda che ci ha dato fiducia, a me e ai miei colleghi. È stata una sfida bella, complicata in certi momenti, ma sempre di grandissima soddisfazione. Grazie a chi ce l’ha chiesta, abbiamo fatto il nostro dovere e combattuto credo delle buone battaglie. È il momento della staffetta. In bocca al lupo a Giuseppe Brindisi, alla squadra che in parte è la stessa, ma che lavorerà da Milano”.