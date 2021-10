Quali serie tv arrivano in streaming su STARZPLAY a novembre? La piattaforma di streaming è la versione internazionale di STARZ, presente in Italia in diverse modalità sia come app autonoma, che via browser, che come “canale” di diverse piattaforme da Amazon Prime Video a Rakuten Tv, Apple Tv e Infinity+. Ma vediamo cosa ci aspetta a novembre in streaming su STARZPLAY e quello che possiamo trovare nel catalogo.



STARZPLAY le serie tv di Novembre

Mese più povero del solito su STARZPLAY con l’arrivo di un solo nuovo titolo che rientra però tra quelli di culto della piattaforma. Infatti da domenica 21 novembre debutta la seconda stagione di Power Book II: Ghost, sequel spinoff di Power con il figlio protagonista.

Tariq St. Patrick è ancora in fuga dal proprio destino. Ma dopo avere ucciso il suo professore Tariq si allontana ulteriormente da tutto ciò per cui lottava e che proteggeva: la sua famiglia. Con Tasha nel programma protezione testimoni, Tariq capisce di dovere sacrificare qualsiasi cosa per salvare ciò che resta della sua famiglia.

STARZPLAY novembre, le serie tv che proseguono

Il mese di novembre su STARZPLAY vedrà proseguire l’appuntamento domenicale con le serie tv iniziate nelle settimane precedenti:

ogni domenica un nuovo episodio della seconda stagione di Hightown; Jackie Quinones ha realizzato il suo sogno di diventare una vera poliziotta ed è pronta a fare del bene in questo mondo, ma finisce travolta dallo spaccio criminale del letale Carfentanyl che sta inondando Cape Cod e concentra le sue indagini sullo spacciatore Frankie Cuevas, l’uomo che Jackie ritiene responsabile della morte del suo migliore amico, Junior.

Jackie Quinones ha realizzato il suo sogno di diventare una vera poliziotta ed è pronta a fare del bene in questo mondo, ma finisce travolta dallo spaccio criminale del letale Carfentanyl che sta inondando Cape Cod e concentra le sue indagini sullo spacciatore Frankie Cuevas, l’uomo che Jackie ritiene responsabile della morte del suo migliore amico, Junior. domenica 14 novembre ultimo episodio di BMF – Black Mafia Family, serie tv già rinnovata, che si ispira alla storia vera di due fratelli che emersero dalle strade fatiscenti del sud-ovest di Detroit alla fine degli anni ’80 e diedero vita a una delle famiglie criminali più influenti del Paese. La loro fede incrollabile nella lealtà familiare sarebbe stata la pietra miliare della loro collaborazione e il punto cruciale di una loro eventuale rottura.

STARZPLAY la serie tv da scoprire a Novembre

Novembre potrebbe essere, anzi sarebbe meglio dire è, il mese giusto per recuperare The Great, commedia drammatica e satirica che racconta il regno della futura Caterina II di Russia che sarà poi chiamata “La Grande”, ma che incontriamo quando è ancora solo la moglie dell’imperatore Pietro, costretta nei limiti imposti dal suo ruolo. Caterina sogna di cambiare la Russia, di modernizzarla, ma si scontra con l’arretratezza culturale di una corte rimasta ancora nel passato, soggiogata da un imperatore che vive all’ombra della grandezza del padre, incapace di trovare la sua strada. Anzi, incapace e basta. Novembre è il mese giusto per scoprirla perchè a dicembre arriverà la seconda stagione della serie distribuita negli USA da Hulu.

STARZPLAY come vedere la piattaforma di streaming

Se avete deciso di vedere una delle serie tv presenti su STARZPLAY ma ancora non sapete come fare, vi ricordiamo che la piattaforma di streaming è presente in Italia al costo mensile di 4,99€ , è disponibile in Italia via app per smartphone, tablet e su Fire Stick Tv, oltre che via browser.

STARZPLAY è inoltre un “canale” in abbonamento all’interno di Apple Tv, Amazon Prime Video, Rakuten Tv, MediasetInfinity e Vodafone Tv, ciascuna sottoscrizione non ha legame con l’altra quindi gli stessi dati inseriti per l’abbonamento su un canale non possono essere usati su un altro o sull’app indipendente.