Il ritorno nella serialità da protagonista di Courtney Cox è il titolo atteso a Marzo su STARZPLAY la piattaforma internazionale del canale cable americano STARZ, presente in Italia in diverse modalità, sia come channel su diverse piattaforme che come app e sito autonomo. L’ex “Friends” è la protagonista di Shining Vale una comedy/horror creata da Jeff Astrof (Trial & Error) e Sharon Horgan (Catastrophe).

STARZPLAY Marzo 2022 le nuove serie tv

La filosofia di STAZPLAY, servizio streaming internazionale di STARZ, la quantità non è importante. Capita frequentemente che nel corso di un mese arrivi un solo titolo nuovo magari accompagnato da una o due serie tv che proseguono nel tradizionale appuntamento settimanale della domenica. Il catalogo è formato infatti da serie tv della casa madre STARZ e altre acquisite presenti negli USA su altre piattaforme ma prodotte da Lionsgate che, ancora per il momento, è la società di riferimento del gruppo.

Il titolo nuovo in arrivo a marzo è Shining Vale horror comedy che segna il ritorno da protagonista di Courtney Cox dopo i 102 episodi di Cougar Town conclusa nel 2015 (senza dimenticare ovviamente la serie che l’ha lanciata Friends). In questa nuova serie tv in partenza domenica 6 marzo con i primi due episodi, è Pat un’ex alcolizzata, autrice di un famoso libro erotico che ormai da diversi anni ha perso la propria vena creativa. Dopo aver tradito il marito, tutta la famiglia si trasferisce in una vecchia casa in Connecticut cercando di salvare il matrimonio e di ritrovare la sua vena creativa.

Arrivata in questa nuova realtà Pat inizia a sentire delle strane presenza. C’è un fantasma in casa o sta impazzendo come è successo alla madre? Nel cast anche Greg Kinnear e Mira Sorvino.

STARZPLAY Marzo 2022 le serie tv che proseguono

Sempre il 6 marzo termina la serie thriller Express, produzione originale spagnola di STARZPLAY che racconta la storia di un’altra donna forte, Barbara, vittima di un rapimento lampo in cui ha person anche un dito del piede. Nel finale scopriremo perchè l’ex marito non ha subito risposto alla telefonata dei rapitori.

Prosegue ogni domenica l’appuntamento con Power Book IV: Force serie inserita nell’universo Power con protagonista Tommy Egan che ha abbandonato New York ed è arrivato a Chicago in cerca di fortuna, cercando di usare il suo status di outsider a proprio vantaggio.

STARZPLAY Marzo 2022 tre serie tv da scoprire

Vediamo insieme tre serie tv da recuperare su STARZPLAY:

The Great : due stagioni (con la seconda terminata nel mese di febbraio) per una rilettura della storia di Caterina La Grande imperatrice di Russia decisa a rinnovare il regno portando un regime illuminato contro il machismo imposto da Pietro, figlio di Pietro il Grande. Ironica e dissacrate, una storia quasi-vera su una grande donna della storia.

: due stagioni (con la seconda terminata nel mese di febbraio) per una rilettura della storia di imperatrice di Russia decisa a rinnovare il regno portando un regime illuminato contro il machismo imposto da Pietro, figlio di Pietro il Grande. Ironica e dissacrate, una storia quasi-vera su una grande donna della storia. Four Weddings and a Funeral s.1: prodotto da Mindy Kaling, la serie è una versione moderna del film omonimo, Quattro Matrimoni e un Funerale, la storia di una ragazza e della sua ricerca del posto nel mondo insieme al suo gruppo di amici e perchè no magari c’è anche spazio per l’amore.

s.1: prodotto da Mindy Kaling, la serie è una versione moderna del film omonimo, Quattro Matrimoni e un Funerale, la storia di una ragazza e della sua ricerca del posto nel mondo insieme al suo gruppo di amici e perchè no magari c’è anche spazio per l’amore. Run the World s.1: la storia di quattro donne nere di Harlem pronte a conquistare il mondo e a dominarlo con la forza della loro amicizia

STARZPLAY come vedere la piattaforma di streaming

Se spinti dalla curiosità avete deciso di vedere una delle serie tv presenti su STARZPLAY ma ancora non sapete come fare, vi ricordiamo che la piattaforma di streaming è presente in Italia al costo mensile di 4,99€, ed è disponibile in Italia via app per smartphone, tablet e su Fire Stick Tv, oltre che via browser.

STARZPLAY è inoltre un “canale” in abbonamento all’interno di Apple Tv, Amazon Prime Video, Rakuten Tv, MediasetInfinity e Vodafone Tv, ciascuna sottoscrizione non ha legame con l’altra quindi gli stessi dati inseriti per l’abbonamento su un canale non possono essere usati su un altro o sull’app indipendente.