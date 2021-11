Quali serie tv arrivano in streaming su STARZPLAY a dicemebre? La piattaforma di streaming è la versione internazionale di STARZ, presente in Italia in diverse modalità sia come app autonoma, che via browser, che come “canale” di diverse piattaforme da Amazon Prime Video a Rakuten Tv, Apple Tv e Infinity+. Ma vediamo cosa ci aspetta a dicembre in streaming su STARZPLAY e quello che possiamo trovare nel catalogo.

STARZPLAY le serie tv di Dicembre

Prosegue la “tradizione” di STARZPLAY di un titolo nuovo inedito al mese in arrivo nel suo catalogo. Per lo più si tratta di serie tv che arrivano in contemporanea con la casa “madre” STARZ, ma non a Dicembre quando in Italia (e in altri paesi europei) arriva la seconda stagione di The Great con rilascio settimanale ogni domenica a partire dal 19 dicembre. Prodotta da Civic Center e MRC la serie tv negli USA è distribuita da Hulu che l’ha ordinata originariamente.

The Great è una rilettura a tratti comica della storia di Caterina La Grande (da qui il titolo The Great), moglie di Pietro (Nicholas Hoult) imperatore di Russia. Nella serie è ancora una giovane imperatrice consorte e non la sovrana illuminata che modernizzò la Russia. Ma Caterina (interpretata da Elle Fanning) si sente prigioniera di un matrimonio e di una corte che non sente affine ai propri interessi e alle proprie passioni. Per questo si mette alla testa di un gruppo di cospiratori preparando il colpo di stato. In questa seconda stagione Caterina, dopo aver preso il trono, dovrà cercare di educare un popolo che non ha alcuna voglia di cambiare le proprie tradizioni.

Dovrà fare i conti anche con la madre, interpretata dalla sempre magnifica Gillian Anderson, che osteggia l’illuminismo della figlia. Caterina imparerà sulla propria pelle che per cambiare un Paese devi lasciare che esso ti cambi, che c’è una linea sottile tra idealismo e delusione, e che diventare “ la grande” richiede più di quanto avrebbe potuto immaginare.

STARZPLAY le serie tv che proseguono a Dicembre

Grazie al rilascio settimanale degli episodi, ogni domenica su STARZPLAY c’è sempre qualcosa di nuovo e anche a dicembre proseguono settimanalmente le serie tv:

Power Book II: Ghost s.2

seconda stagione della serie tv sequel di Power con al centro la storia di Tariq St. Patrick

termina il 19 dicembre la seconda stagione di Hightown con la storia di Jackie Quinones diventata poliziotta alle prese con lo spaccio di Carfentanyl che ha travolto Cape Code.

STARZPLAY la serie tv da scoprire a Dicembre

Nel mese che vedrà l’arrivo su Sky e NOW di And ust Like That sequel di Sex and the City, potrebbe essere l’occasione giusta per scoprire Run the World su STARZPLAY una storia di 4 donne afro-americane a New York, anzi nello specifico ad Harlem, tra amicizia, amori e il sogno di farcela ancora una volta per conquistare insieme “il mondo”. Restando in tema sempre con l’abbonamento a STARZPLAY sono disponibili le due stagioni di Sweetbitter la storia di Tess una ragazza che arrivata a New York finisce in un pessimo giro tra droga, alcol e sogni infranti. Chiudiamo il cerchio delle serie tv da scoprire con Four Wedding and a Funeral, divertente commedia romantica su storie d’amore e d’amicizia, una rilettura contemporanea del film omonimo che farà sognare il pubblico a tutte le latitudini.

STARZPLAY come vedere la piattaforma di streaming

Se avete deciso di vedere una delle serie tv presenti su STARZPLAY ma ancora non sapete come fare, vi ricordiamo che la piattaforma di streaming è presente in Italia al costo mensile di 4,99€ , è disponibile in Italia via app per smartphone, tablet e su Fire Stick Tv, oltre che via browser.

STARZPLAY è inoltre un “canale” in abbonamento all’interno di Apple Tv, Amazon Prime Video, Rakuten Tv, MediasetInfinity e Vodafone Tv, ciascuna sottoscrizione non ha legame con l’altra quindi gli stessi dati inseriti per l’abbonamento su un canale non possono essere usati su un altro o sull’app indipendente.