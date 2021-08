Quali serie tv arrivano in streaming su STARZPLAY a settembre? Grazie alla formula del rilascio settimanale degli episodi, ogni settimana c’è sempre qualcosa di nuovo in catalogo così mentre prosegue il drama sul wrestling Heels, da domenica 12 arrivano Joshua Jackson, Alec Baldwin e Christian Slater con Dr. Death una miniserie che racconta la storia tremendamente vera di un medico del Texas. Ma ecco tutti i titoli in arrivo a settembre.



STARZPLAY settembre, le serie tv in streaming

Ecco le novità di settembre in streaming su STARZPLAY:

domenica 12 – Dr. Death (miniserie con rilascio settimanale degli episodi): prodotta da UCPUniversal e distribuita negli USA da Peacock in streaming, vede nel cast Joshua Jackson, Alec Baldwin e Christian Slater, racconta la storia vera del dottor Christopher Duntsch, una stella nascente nella comunità medica di Dallas; ma mentre era avviato a una brillante carriera, i suoi pazienti inziano misteriosamente a morire o a rimanere mutilati anche per semplici interventi di routine. Cosa succede in quella sala operatoria? La serie è l’adattamento di un podcast di successo.

STARZPLAY settembre, le serie tv che proseguono

Iniziate nelle scorse settimane, vediamo quali serie tv proseguono con nuove puntate a settembre su STARZPLAY:

finisce domenica 26 settembre la prima stagione di Power Book III: Raising Kenan, prequel del franchise di Power ambientato nel 1991.

STARZPLAY 3 serie tv da non perdere in catalogo

Oltre alle novità inserite ogni mese in catalogo, proveremo a segnalarvi anche titoli arrivati nei mesi scorsi e da provare se siete appena arrivati nel mondo STARZPLAY. Questo mese vi segnaliamo:

It’s A Sin, miniserie inglese che racconta gli anni dell’esplosione dell’AIDS nella comunità gay di Londra, un racconto commovente e divertente, spensierato e drammatico della vita di un gruppo di ragazzi che volevano solo poter sognare e amare liberamente; il tutto condito dalla penna impareggiabile di Russell T. Davies

Normal People, miniserie inglese che racconta una storia d'amore profonda e tormentata nell'arco di più anni, Marianne e Connell si conoscono al liceo due persone diverse che impareranno ad amarsi e a detestarsi, sentimenti che li accompagneranno per sempre e di cui non riusciranno a liberarsi.

Power, la saga dell'imprenditore di giorno e criminale di notte, gentile e spietato, assolutamente da non perdere per gli amanti del genere gangster-drama

STARZPLAY come vedere la piattaforma di streaming

Se avete deciso di vedere una delle serie tv presenti su STARZPLAY ma ancora non sapete come fare, vi ricordiamo che la piattaforma di streaming è presente in Italia al costo mensile di 4,99€ , è disponibile in Italia via app per smartphone, tablet e su Fire Stick Tv, oltre che via browser.

STARZPLAY è inoltre un “canale” in abbonamento all’interno di Apple Tv, Amazon Prime Video, Rakuten Tv, MediasetInfinity e Vodafone Tv, ciascuna sottoscrizione non ha legame con l’altra quindi gli stessi dati inseriti per l’abbonamento su un canale non possono essere usati su un altro o sull’app indipendente.