A Luglio StarzPlay ci (ri)apre le porte della corte reale inglese di The Royals, la serie tv (prima produzione originale del canale cable americano E!) con Elizabeth Hurley che racconta di una monarchia in cui si pensa più al lusso e allo sfarzo che ai doveri reali, piena di intrighi amori e misteri. Un altro titolo da catalogo di StarzPlay è The Dresden Files, una serie tv composta da un’unica stagione trasmessa nel lontano 2007, ambientata in un mondo in cui la magia è reale.

Oltre ai vecchi titoli il mese di StarzPlay vede anche l’arrivo di Power Book III: Raising Kanan, secondo spinoff di Power, ambientato in questo caso nel 1991 e creato da Sascha Penn, anche showrunner, insieme a Curtis “50 Cent” Jackson e Courtney A. Kemp. A South Jamaica, nel Queens, cresce Kanan futuro mentore e poi avversario di Ghost e Tommy in Power, che incontriamo quando è solo il quindicenne figlio unico di Raquel “Raq” Thomas, una spacciatrice di cocaina con una rete emergente di corrieri in tutta la città. Il tema principale di questa prima stagione è “si raccoglie quel che si semina”. Le azioni hanno delle conseguenze; i tradimenti vengono sempre alla luce; i segreti vengono inevitabilmente svelati. Ogni personaggio in Raising Kanan sta nascondendo qualcosa: dal mondo, gli uni dagli altri, da se stessi. E mentre la storia procede, ognuno di loro dovrà affrontare le conseguenze indesiderate e distruttive dei segreti che hanno taciuto.

Il calendario delle serie tv a Luglio su StarzPlay

1 – Giovedì The Royals s.1-4: torna in streaming la serie tv con Elizabeth Hurley composta da 4 stagioni (e 40 episodi totali) che racconta un’immaginaria monarchia britannica dedita all’opulenza e allo stile sfarzoso, quando dopo la morte dell’erede al trono, il fratello Liam finisce nell’occhio del ciclone mentre Re Simon pare intenzionato a cancellare la monarchia per fermare questo sfarzo senza freni.

Arriva in catalogo una serie del 2007 di Syfy (trasmessa in Italia nel 2008 da Fox), prodotta da Lionsgate, tratta dalla saga di romanzi di Jim Butcher, durata però una sola stagione; al centro un mago professionista che vive a Chicago in un mondo in cui la magia è reale così come demoni, vampiri e pozioni, il compito di Dresden è quello di proteggere chi non crede alla magia dalle forze soprannaturali.

Vi ricordiamo che StarzPlay al costo mensile di 4,99€ è disponibile in Italia via app per smartphone, tablet e dalla fine di marzo anche su Fire Stick Tv, oltre che via browser; inoltre è un “canale” in abbonamento all’interno di Apple Tv, Amazon Prime Video, Rakuten Tv e Vodafone Tv, ciascuna sottoscrizione non ha legame con l’altra quindi gli stessi dati inseriti per l’abbonamento su un canale non possono essere usati su un altro o sull’app indipendente.