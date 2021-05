StarzPlay a giugno celebra il mese del Pride portando in Italia un’attesa miniserie dal titolo It’s A Sin e che racconta la vita di un gruppo di ragazzi gay nella Londra degli anni ’80 che scoprono l’amore e l’amicizia durante la diffusione dell’AISD. La gioia della condivisione si trasforma in paura, mentre l’ignoranza e il pregiudizio rischiano di fare più danni della stessa malattia. Creata da Russel T. Davis, di cui sempre su StarzPlay è disponibile la straordinaria miniserie Years and Years e già autore diQueer as Folk, It’s A Sin colpisce lo spettatore e lo lascia tramortito entrando in modo dirompente nelle vite dei suoi protagonisti, avendo la capacità di bilanciare il dramma con elementi più leggeri.

Dal 13 giugno, sempre con rilascio settimanale e in questo caso, in contemporanea con la messa in onda su Starz negli USA, arriva Blindspotting una serie tv che nasce da una costola del film omonimo di e con Daveed Diggs e Rafael Casal. Protagonista è Ashley (Jasmine Cephas Jones) che vive una vita borghese a Oakland fino a quando il suo compagno Miles viene improvvisamente arrestato, finendo in un turbine depressivo che sfocia in un mix di isteria e comicità quando è costretta a trasferirsi con la madre di Miles, Rainey, interpretata da Helen Hunt, una donna che ha opinioni forti e che mette la famiglia al di sopra ogni altra cosa.

Il calendario delle serie tv a Giugno su StarzPlay

1 – martedì, It’s A Sin miniserie in 5 episodi rilasciati a cadenza settimanale

miniserie in 5 episodi rilasciati a cadenza settimanale 6 – domenica It’s A Sin secondo episodio (fino al 27 giugno ogni domenica).

secondo episodio (fino al 27 giugno ogni domenica). prosegue ogni domenica l’appuntamento con Run the World , comedy in 8 episodi su un gruppo di donne ad Harlem;

, comedy in 8 episodi su un gruppo di donne ad Harlem; 13 – domenica Blindspotting, spinoff del film omonimo, con Jasmine Chephas Jones ed Helen Hunt; episodi settimanali

spinoff del film omonimo, con Jasmine Chephas Jones ed Helen Hunt; episodi settimanali fino al 27 giugno prosegue ogni domenica The Girlfriend Experience, terza stagione dell’antologia prodotta da Steven Soderbergh ispirata al suo film omonimo e che racconta il mondo delle escort; in questa terza stagione è ambientata a Londra.

Vi ricordiamo che StarzPlay al costo mensile di 4,99€ è disponibile in Italia via app per smartphone, tablet e dalla fine di marzo anche su Fire Stick Tv, oltre che via browser; inoltre è un “canale” in abbonamento all’interno di Apple Tv, Amazon Prime Video, Rakuten Tv e Vodafone Tv, ciascuna sottoscrizione non ha legame con l’altra quindi gli stessi dati inseriti per l’abbonamento su un canale non possono essere usati su un altro o sull’app indipendente.