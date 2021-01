Durante l’Investor Day di dicembre, Disney non ha solo annunciato tutti i nuovi titoli del mondo Marvel/StarWars in arrivo nei prossimi mesi, ma anche svelato Star il nuovo brand internazionale che dal 23 febbraio porterà molte più serie, molti più film, molto più drama su Disney+, come recita il video promozionale. Ma anche “molto più parental control” visto che sarà uno spazio dedicato alle produzioni più adulte all’interno di una piattaforma finora pensata per un pubblico familiare. Per questo i genitori potranno inserire dei limiti d’accesso su alcuni profili così da impedire che i bambini possano accedere a contenuti a loro inadatti. Come accade su tutte le piattaforme.

L’arrivo di Star all’interno di Disney+ raddoppierà i contenuti della piattaforma, secondo quanto anticipato, con l’aggiunta di titoli prodotti da Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios e 20th Television, ma comporterà anche un aumento di 2 euro del costo dell’abbonamento che passerà a 8,99 € al mese o 89,99 € nella sua formula annuale. Un aumento che avverrà dopo il 23 febbraio ma per il momento è ancora possibile attivare l’abbonamento annuale a 69,99€.

A poco più di un mese dall’arrivo di Star su Disney+, la divisione italiana del gruppo ha annunciato i primi titoli che faranno parte di quello che sarà il sesto brand della piattaforma accanto ai già presenti Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e Disney.

Le serie tv su Star dal 23 febbraio

In arrivo su Star dal 23 febbraio c’è Big Sky una serie tv sviluppata da David E. Kelley, autore di titoli come Big Little Lies o The Undoing, adattamento del romanzo The Highway di C.J. Box e tra le poche novità partite nella tv americana lo scorso autunno. In onda su ABC, finora sono stati trasmessi 5 episodi su 16 totali previsti nella prima stagione e tornerà in onda il 26 gennaio, quindi alla data del 23 saranno probabilmente 8 gli episodi disponibili, non è chiaro quindi in che modo arriverà su Star, aspetteranno aprile/maggio con tutti gli episodi disponibili? saranno inseriti solo i primi 5 episodi? avrà un rilascio settimanale a partire da quella data? Big Sky è un thriller che segue i detective privati Cassie Dewell e Cody Hoyt che uniscono le loro forze con l’ex poliziotta, Jenny Hoyt, ex moglie di Cody, per cercare due sorelle rapite da un camionista su una remota autostrada del Montana, scoprendo una rete ben più ampia.

24 Atlanta blackish desperate housewives Star le serie tv in arrivo sul nuovo brand Disney+ a febbraio Guarda le altre 7 fotografie →

Altra serie inedita in Italia sarà Love, Victor distribuita da Hulu negli USA, inserita nell’universo del film Tuo, Simon, racconta la storia di Victor nel suo viaggio alla scoperta di se stesso, mentre affronta delle difficoltà in famiglia, si adatta a una nuova città ed esplora il proprio orientamento sessuale. Quando tutto sembra troppo, si mette in contatto con Simon perché lo aiuti ad affrontare gli alti e bassi del liceo.

Insieme a questi due inediti (cui prossimamente si aggiungeranno le novità di FX e HULU come Y: The Last Man e The Old Man) arriveranno diversi storici titoli prodotti da Disney/Fox come 24, Desperate Housewives, Lost, X-Files, Prison Break, I Griffin, ma anche prodotti più recenti come Atlanta e black-ish.