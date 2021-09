Se il buongiorno si vede dal mattino… devono aver pensato i dirigenti di Mediaset dopo aver visto i dati di ascolto della prima puntata di Star in the star che si era fermata su una media dell’11% di share. Si erano scatenate voci sui media nei giorni scorsi rispetto ad un “nervosismo” da parte di Mediaset dopo la prima emissione, che per altro essendo questo un programma registrato avrebbe dovuto vedere prima della sua messa in onda e nel caso bloccarla se non conforme agli standard qualitativi dell’azienda di Cologno Monzese, come fatto per Scene da un matrimonio.

Ma forse i dirigenti di Mediaset, non fidandosi troppo del loro giudizio, hanno preferito aspettare i dati di ascolto della prima di Tale e quale show, che essendo stati altissimi, hanno dato loro il coraggio di arrabbiarsi con Banijay, che il prodotto lo aveva già confezionato da tempo, essendo un programma registrato, proprio come Scene da un matrimonio, tanto per fare un’esempio. Ma tant’è, di Massimo Fichera ed Emmanuele Milano non ne girano purtroppo molti ai tempi nostri.

Ora i piani alti di Mediaset “forti” dei dati di ascolto della seconda puntata di Star in the Star, che non potevano che essere simili a quelli della prima, avrebbero deciso di fare ancora una puntata, immaginiamo quella degli svelamenti, e poi di far chiudere baracca a questo format, che torna nel cassetto da dove era venuto. Attenzione però: nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, per ora sono solo voci che circolano. Potrebbe quindi pure capitare che il sipario su questa trasmissione sia calato, in maniera brutale, già ieri sera, oppure, come accennato da noi, si faccia un’ultima puntata giovedì prossimo, oppure chissà cos’altro.

Vedremo nelle prossime ore cosa potrà accadere di Star in the Star. Al momento dovrebbe avere i giorni contati.