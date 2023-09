Stand Up Comedy: il cast della decima stagione, da Saverio Raimondo a Yoko Yamada

Ormai reparto di ostetricia della comicità italiana, lunedì 11 settembre alle 22 partirà la decima stagione di Stand Up Comedy su Comedy Central. Oltre che sul canale 129 di Sky, lo show sarà disponibile in streaming su NOW e in contemporanea su Paramount +. Previsti due episodi a settimana.

Nel cast troveremo nomi molto noti come il decano del genere in Italia, Saverio Raimondo (Porta a Porta, Pigiama Rave, Le parole e a breve In altre parole, questi ultimi due con Massimo Gramellini), Laura Formenti e Giorgia Fumo (entrambe da Italia’s Got Talent), Annagaia Marchioro (La tv delle ragazze), Carmine Del Grosso (Battute? B come Sabato), new entry di Zelig come Davide Calgaro e Yoko Yamada. Presente anche Nathan Kiboba, al fianco di Belen Rodriguez e Max Angioni nella passata edizione de Le Iene Show.

IL CAST COMPLETO DELLA DECIMA EDIZIONE DI STAND UP COMEDY

Ma ecco il cast completo della decima edizione di Stand Up Comedy: Velia Lalli, Daniele Raco, Pietro Casella, Carmine Del Grosso, Daniele Fabbri, Saverio Raimondo, Tommaso Faoro, Sandro Canori, Laura Formenti, Davide Calgaro, Pietro Sparacino, Nathan Kiboba, Giorgia Fumo, Martina Catuzzi, Sofia Gottardi, Davide Mafrica, Francesco Mileto, Nicolò Falcone, Stefano Gorno, Francesco Fanucchi, Xhuliano Dule, Laura Pusceddu, Ivano Bisi, Antonio Ricatti, Daniele Gattano, Mario Raz, Matteo Fallica, Edoardo Confuorto, Yoko Yamada, John Vincent, Giuseppe Scoditti, Alessandro Ciacci, Giulia Cerruti, Luca Zesi, Matteo Zaffarano, Monir Ghassem, Salvo Di Paola, Simone Luzi e Valentina Medda, Annagaia Marchioro.

Come ogni anno lo show con i suoi comici affronta alcune delle dinamiche più discusse dei tempi moderni. Dalla politica al cambiamento climatico, dall’uguaglianza di genere alla tecnologia, passando per le sfide della vita quotidiana con il giusto mix di leggerezza e intelligenza. Per imparare a ridere della società contemporanea, senza rinunciare a qualche spunto di riflessione.

Nel primo doppio episodio di Stand-Up Comedy, in onda dall’11 settembre dalle 22.00 su Comedy Central (canale 129 Sky, in streaming su NOW e in contemporanea Paramount+), e in replica il 15 settembre alle 21.00 su Comedy Central, aprono: Saverio Raimondo, che affronta con ironia e sarcasmo il tema del divario economico tra ricchi e poveri, e Giorgia Fumo, che racconta dei pregiudizi con cui la gente spesso guarda agli hobby e alle passioni femminili.

A seguire, due nuove leve della stand-up italiana: Xhuliano Dule, che ci parla del suo rapporto con l’Islam, una delle religioni più diffuse del suo paese natale, l’Albania, e Sandro Canori, che in un monologo dalle tinte surreali ed eccessive, racconta della sua vita personale.