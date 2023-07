Lunedì 3 luglio è andato in onda in prime time su Comedy Central Male Male, lo spettacolo dello stand up comedian Daniele Gattano. Lo show fa parte di Comedy Central Presents, la rassegna che vede per protagonisti i più bravi monologhisti italiani come Carmine Del Grosso, Saverio Raimondo, Nathan Kiboba e Giorgia Fumo.

Registrato al Blue Note di Milano – come tutti gli special della rassegna – quello di Gattano è uno degli show più divertenti di questa edizione. Il comico originario di Verbania, che anni fa era partito da Colorado su Italia 1 raccontando in maniera ironica della sua omosessualità, è molto bravo nell’imbastire un racconto che vada oltre l’orientamento sessuale acquisendo un’ottica più generazionale, per esempio raccontando all’inizio di aver capito di essere povero notando i mobili all’interno di un video a luci rosse. Funziona in particolar modo la parte in cui fa coming out come tirchio.

Non mancano alcuni passaggi quasi obbligati nei monologhi di ogni stand up comedian, come il rapporto con i genitori e le disavventure con i partner. Del tutto assente è l’attualità politica, che però l’artista ha dimostrato di saper maneggiare bene in altre circostanze.

L’OSPITATA A LE IENE SHOW E IL CORAGGIOSO ATTACCO A GIORGIA MELONI

Nell’ottobre 2022 Daniele Gattano era stato ospite di Le Iene Show per un breve monologo all’indirizzo della premier Giorgia Meloni, accusata neanche tanto velatamente di omofobia. Il programma di Davide Parenti da alcune edizioni ha iniziato ad ospitare degli stand up comedian, con alcune esibizioni che avevano fatto discutere: in particolar modo Saverio Raimondo, speaker radiofonico e ospite di Massimo Gramellini in Le Parole, aveva dichiarato nel suo pezzo di aver praticato onanismo sulle foto di Vanessa Incontrata e di Emma Marrone, in quei mesi vittime di bodyshaming.

Gattano invece in occasione della sua ospitata prese di mira nientemeno che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, peraltro appena insediatasi. La premier nel corso della sua campagna elettorale aveva dichiarato a più riprese di non essere omofoba (nei mesi successivi tuttavia su iniziativa del governo le procure hanno iniziato ad annullare gli atti di nascita dei figli delle famiglie arcobaleno e Fratelli d’Italia in Lombardia è andata all’attacco delle carriere alias per la popolazione trasngender delle scuole).

Ecco cosa aveva detto Gattano sulla premier:

“Quando sento Giorgia Meloni dire ‘Io non sono omofoba’ mi fa ‘na tenerezza: perché è brutto non accettarsi”.

Lo show del comico è disponibile sulla piattaforma streaming NOW.