Dopo i due appuntamenti in prima serata, andati in onda venerdì 9 e sabato 10 settembre su Rai 1, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada (con la prima puntata, tra l’altro, interrottasi anzitempo a causa di un diluvio), l’edizione 2022 dei TIM Music Awards si chiude con l’appuntamento pomeridiano di oggi, domenica 11 settembre, dal titolo Speciale TIM Music Awards – Dalla Radio al Palco.

Lo speciale, che andrà in onda dopo la prima puntata di Domenica In, precisamente alle ore 17:20, sarà condotto da Nek (il titolo è un chiaro riferimento allo show condotto dal cantautore quest’estate su Rai 2, Dalla Strada al Palco) e da Carolina Di Domenico.

Gli ospiti musicali di questo speciale saranno Aka 7Even, Alex, Ana Mena, Emis Killa, Federico Rossi, Franco126, Giusy Ferreri, Malika Ayane, Marco Masini, Myss Keta, Sissi, Donatella Rettore e Tancredi. La cornice dove gli artisti si esibiranno sarà sempre quella prestigiosa dell’Arena di Verona.

Con questo show pomeridiano, quindi, si chiude la sedicesima edizione dei TIM Music Awards, la manifestazione musicale che premia tutti gli artisti che, nel corso dell’ultimo anno, hanno ottenuto una certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino, per quanto riguarda gli album, e una certificazione Multiplatino per quanto concerne i singoli. In quest’edizione, sono stati premiati anche gli eventi e i tour che hanno registrato il maggior numero di spettatori.

Nelle ultime edizioni, il premio ha provato ad essere maggiormente trasversale e non esclusivamente musicale, con premi speciali conferiti a personaggi della tv, del cinema e del teatro. In quest’edizione, ad esempio, sono stati premiati Amadeus, Mara Venier, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Antonella Clerici e Vincenzo Salemme.

TIM Music Awards è uno show prodotto da Friends&Partners per la Rai mentre Rai Radio 2 e Radio Italia sono le radio ufficiali dell’evento.