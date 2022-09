Se sarà “Serata bagnata, serata fortunata” lo sapremo domani ufficialmente con i dati Auditel ma questa sera, i Tim Music Awards 2022 hanno dovuto affrontare un imprevisto. Il fuori programma non è stato un ospite inaspettato o un commento fuori luogo sul palco, bensì un vero e proprio acquazzone che ha colpito, improvvisamente, la città. La diretta del programma è iniziata puntuale alle 20.40 con l’anteprima. Gli ospiti hanno iniziato ad esibirsi con i loro pezzi di maggior successo – ringraziando il pubblico per i premi ottenuto- fino a quando, intorno alle 23, la pioggia è diventata protagonista assoluta della serata. Prima sembrava una “pioggerellina”, come sottolineato anche dai conduttori, poi la situazione è peggiorata…

“Ha smesso?” ha chiesto un paio di volte Vanessa Incontrata, in parte del riparo insieme a Carlo Conti, chiedendo risposte al pubblico. Le luci impedivano di capire il livello di intensità della pioggia. “Nooooo!” il coro di risposta ottenuto entrambe le volte. Se la speranza era di assistere a qualche minuto di pioggia, come nella tradizione estiva, così non è stato. La pioggia è aumentata mentre Carlo Conti, giustamente, chiedeva se mandare o meno la pubblicità…

Quando la situazione è peggiorata, l’Arena di Verona ha iniziato lentamente a svuotarsi poiché pochi erano in possesso di un ombrello o di una giacca…

Nessuna pausa della diretta, con qualche difficoltà – ma senza perdere mai il filo della diretta- Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno continuato la conduzione mentre la regia mostrava come fosse solo una questione di pioggia ma… di grandine.

Morale della favola, buona parte del pubblico si è dileguato, dirigendosi verso le uscite. L’Arena di Verona si è quasi svuotata, dando un’immagine decisamente surreale ma anche tangibile del disagio legato al binomio acqua/grandine.

La diretta dei Tim Music Awards 2022 è continuata mentre il pubblico ancora presente – i più coraggiosi e da applauso, come sottolineato dallo stesso Carlo Conti- sono rimasti e si sono avvicinati al palco, per assistere più da vicino alle esibizioni ancora in scaletta.

E la mente è tornata immediatamente a quella serata ormai storica di “Katia e Maria verso l’Oriente”, datato 15 luglio 2000: