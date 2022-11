Tra i numerosi misteri che Sopravvissuti ha sparso lungo i suoi dodici episodi, ce n’è uno che potrebbe essere presto risolto: ci sarà Sopravvissuti 2? Sebbene per ora dalla Rai non sia giunta alcuna notizia in merito, possiamo fare le nostre ipotesi alla luce dei risultati non proprio esaltanti della prima stagione del mystery drama di Raiuno.

Stiamo parlando, ovviamente, degli ascolti ottenuti, che fin dal primo episodio hanno lasciato l’amaro in bocca ad un progetto sulla carta molto ambizioso ma che ha faticato non poco a tenere incollato il pubblico della rete ammiraglia Rai in queste settimane. Nelle sue prime cinque serate di programmazione (ovvero dieci episodi su dodici), la media è stata di 2,8 milioni di telespettatori (16% di share), numeri che confrontati con le altre serie tv prodotte da Rai Fiction sono decisamente al ribasso.

È molto probabile, insomma, che dopo il finale della prima stagione in onda questa sera, martedì 1° novembre 2022, Sopravvissuti si concluda, con il rischio che alcune domande che la serie ha posto nel corso delle puntate restino aperte. Stando ai flashback sull’esperienza a bordo dell’Arianna dei naufraghi, sembra che il gruppo debba affrontare ancora molte vicissitudini prima di arrivare al momento in cui tornerà finalmente a Genova, dove è ambientata la storyline presente.

Va anche detto che Sopravvissuti, in quando co-produzione con Francia e Germania, deve ancora passare il test del pubblico di questi due Paesi, che manderanno in onda la serie tv prossimamente su France Televisions e Zdf. L’esito della messa in onda all’estero potrebbe dare una mano a capire meglio quale futuro, se ce ne sarà uno, aspetta questo progetto nato in Italia.