Prima una leggenda giapponese. Poi uno spettacolo teatrale di successo. Infine, un adattamento per Netflix. Nel mezzo, sempre lo stesso messaggio: ognuno di noi ha un’anima gemella con cui è destinato a stare, anche se apparentemente quella persona potrebbe sembrare la meno adatta a noi. Con Smiley, la nuova serie tv disponibile da mercoledì 7 dicembre 2022 su Netflix, appunto, possiamo divertirti con una commedia romantica moderna, ambientata in Spagna ma dai valori universali, così come lo è una faccina sorridente, lo smiley, appunto, che siamo abituati a vedere quasi tutti i giorni sugli schermi dei nostri smartphone.

Smiley Netflix, la trama

Alex (Carlos Cuevas) è un giovane barista, ossessionato dal proprio aspetto fisico e che fa facilmente conquiste da dietro il bancone del Bar Bero, il locale in cui lavora. Nonostante le numerose avventure, però, Alex vorrebbe di più: una storia duratura, che andasse oltre l’appuntamento di una sola notte. Quando l’ultimo ragazzo con cui passa la serata non risponde al suo semplice messaggio, una faccina sorridente, si sfoga con un lungo messaggio alla sua segreteria telefonica.

Peccato, però, che Alex compone il numero sbagliato: il messaggio vocale viene così ricevuto dall’architetto Bruno (Miki Esparbe), un intellettuale romantico che ha avuto nella sua vita poche storie ma che ha le idee chiare su cosa vuole.

Bruno decide di chiamare Alex per spiegargli l’inconveniente: i due si danno appuntamento al Bar Bero. Ma quello che potrebbe essere un appuntamento perfetto finisce in un litigio ricco di incomprensioni. Eppure, Alex e Bruno non riescono proprio a smettere di pensare l’uno all’altro.

Smiley Netflix, la recensione

Una commedia romantica che parla a tutti: non fatevi ingannare dal fatto che Smiley abbia personaggi e cast appartenenti al mondo LGBTQ+, perché la storia che Guillem Clua (che è anche showrunner della serie tv) ha scritto per il teatro nell’ormai lontano 2012 è figlia di tutti noi e della nostra dipendenza dalla comunicazione social.

Clua gioca infatti con il romanticismo più smaccato, partendo dalla leggenda giapponese per cui ognuno di noi ha legato al mignolo della mano un filo rosso che lo lega alla sua anima gemella, ma poi finisce per raccontare con uno sguardo divertito e mai serio le conseguenze che subiamo nell’affidarci troppo allo schermo di uno smartphone.

Tutti i personaggi della serie, a prescindere dalla situazione romantica che stanno vivendo, si ritrovano infatti incastrati in situazioni in cui al centro c’è un problema di incomunicabilità verso la propria metà. Clua racconta una storia estremamente contemporanea, affidando ai personaggi dialoghi veloci e serrati, figli dell’esperienza teatrale del soggetto, che più di una volta vi strapperanno una risata.

Nel mare di rom-com esistenti sulle piattaforme (e, diciamocelo, tutte uguali o quasi), Smiley si distingue proprio per la sua capacità di non perdersi in dialoghi già sentiti e soprattutto nella semplicità con cui i personaggi si raccontano. Senza troppe costruzioni, senza esagerazioni o colpi di scena clamorosi. Una comedy capace di far pensare a quanto siamo capaci noi di comunicare davvero con gli altri e, qua e là, di farci fare anche un sorriso o, meglio, un’espressione da due punti, trattino e parentesi chiusa.

Smiley Netflix, il cast

Carlos Cuevas, uno dei due protagonisti della serie, è già stato visto in Merlì (da cui è tratta la serie italiana Un Professore) e nello spin-off Merlì: Audere Semper, nei panni di Pol Rubio. Da citare anche la presenza di Pepón Nieto, da noi visto nella co-produzione italo spagnola Lontano da te.

Carlos Cuevas: Alex, barista del Bar Bero;

Miki Esparbe: Bruno Merino, architetto;

Pepón Nieto: co-titolare del Bar Bero e drag queen con il nome di Keena Mandrah;

Meritxell Calvo: Vero, co-titolare del Bar Bero e migliore amica di Alex;

Eduardo Lloveras: Albert, migliore amico e collega di Bruno;

Giannina Fruttero: Patrizia, compagna di Vero;

Ruth Llopis: Nùria, moglie di Albert;

Amparo Fernández: Rosa, madre di Alex;

Carles Sanjaime: Ramiro, misterioso personaggio appartenente al passato di Rosa;

Pilar Martinez: Dolo, amica e collega di Rosa al banco del pesce di loro proprietà;

Ramón Pujol: Ramòn, collega di Bruno e Albert, ha da sempre una cotta per Bruno;

Cedrick Mugisha: Ibra, lavora al mercato del pesce ed è interessato ad Alex.

Smiley Netflix, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione di Smiley sono otto, ciascuno della durata di circa 35 minuti. Netflix li ha resi tutti disponibili a partire da mercoledì 7 dicembre 2022 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Smiley, la storia a teatro

La storia di Smiley risale al 2012, quando Guillem Clua l’ha scritta per il teatro. L’opera ha avuto un successo tale da rimanere in cartellone per due anni ed essere tradotta anche in Cile, Grecia, Germania e Cipro. Lo spettacolo, con il titolo “Smiley-Una storia d’amore”, è stato messo in scena anche in Italia.

Smiley Netflix, dov’è stato girato?

La serie tv è stata girata a Barcellona tra la primavera e l’estate 2022. Inizialmente Clua aveva chiesto a Netflix di girare la serie interamente in catalano, ma poi Smiley è stata girata sia in spagnolo che in catalano, ma esiste anche una versione in solo catalano con il doppiaggio degli attori del cast.

Smiley 2 si farà?

Una seconda stagione di Smiley è assolutamente possibile, dal momento che lo stesso spettacolo teatrale ha un seguito, uscito nel 2020 con il titolo “Smiley, dopo l’amore”. Ovviamente, molto dipende dal risultato in termini di visualizzazioni che avrà la prima stagione.

Smiley, dove vederlo in streaming

La serie tv è disponibile in esclusiva solo su Netflix: è quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Ci si può abbonare all’abbonamento Base con pubblicità (5,49 euro al mese), Base (7,99 euro al mese), Standard (12,99 euro al mese) e Premium (17,99 euro al mese).