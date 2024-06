Sky, ecco i programmi che andranno in onda sui canali pay e su Tv8 in autunno-inverno 2024-2025

Ieri a Roma Sky ha presentato i nuovi palinsesti invernali ed autunnali. Tantissime le conferme, poche le novità (le principali riguardano le serie originali, tutti i dettagli lì trovate qui). Antonella D’Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia, ha annunciato che nel 2023 il network in cinema, show e documentari “ha investito oltre 400 milioni di euro“.

Cosa vedremo sui canali Sky in autunno-inverno 2024-2025

Da settembre su Sky e in streaming su NOW, torna X Factor, la cui finale quest’anno andrà in scena in Piazza del Plebiscito a Napoli (parliamo di questa notizia e della conferma del format su Sky per il 2025 in questo articolo). Tra i ritorni anche 4 Ristoranti con Alessandro Borghese, che da dicembre festeggerà il decimo compleanno. Ed ancora, nel 2025, Pechino Express (si gira dopo l’estate), che tornerà con la conduzione di Costantino della Gherardesca (“è l’incarnazione vivente di Pechino Express“, ha detto Antonella D’Errico), e il suo inviato speciale Fru.

Su Sky a settembre non mancheranno i viaggi e le sfide appassionanti ed elegantissime di Bruno Barbieri – 4 Hotel. A seguire, da dicembre, le nuove puntate di MasterChef Italia, con il trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. In palinsesto nel 2025 anche Cucine da incubo, lo show cult con Cannavacciuolo in giro nelle peggiori cucine d’Italia per provare a salvare i ristoranti e aiutare gestori e dipendenti.

Sky, il palinsesto 2024-2025 dei canali factual

Per quanto riguarda i canali factual, su Sky Arte in autunno arriverà documentario Manierismo. L’arte più pazza del mondo, ossia un viaggio alla scoperta del movimento artistico considerato tra i più bizzarri. In inverno previsto anche Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio, il film-evento con la straordinaria partecipazione di Jeremy Irons che arriva in tv dopo il successo al botteghino.

Su Sky Documentaries in autunno sarà proposto Il caso Rostagno (titolo non definitivo), la docu-serie con la partecipazione di Roberto Saviano, che farà affiorare la verità sull’omicidio del giornalista ucciso in Sicilia nel 1988. Altro pezzo di storia italiana troverà spazio sul canale a settembre con Prima della Fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, il film documentario che ricorda il leader del PCI a 40 anni dalla scomparsa.

Su Sky Nature a settembre è previsto il documentario Sky Original Marmolada. Madre Roccia che mostra l’impresa per aprire una nuova via sulla Regina delle Dolomiti.

Per gli amanti delle storie di true crime, su Sky Crime, edito da A+E Networks Italia, ecco a settembre Chem Sex. La droga dello stupro, un docu-film inchiesta che indaga sul fenomeno della droga dello stupro portato alla ribalta dalla vicenda di Alberto Genovese e dei suoi festini a luci rosse su Terrazza Sentimento. Annunciato anche Luciano Gaucci. Quando passa l’uragano, il racconto di un impero fatto di calcio, cavalli, truffe e crack finanziari, che andrà in onda ad ottobre.

Tv8, i palinsesti di autunno-inverno 2024-2025

Per Tv8 (“stabilmente l’ottava rete nazionale”, D’Errico dixit) l’unica novità è l’arrivo della Champions League. Nel dettaglio, sul canale in chiaro di Sky sarà trasmessa in diretta la migliore partita tra club stranieri del turno. Restando in ambito sportivo, confermati i motori, quindi Formula 1, MotoGP e Superbike, il Rugby e l’Europa League di calcio (anche qui, la migliore gara tra club stranieri – quindi è confermata l’indiscrezione degli scorsi giorni dello stop alle dirette dei match europei delle italiane, visibili evidentemente solo agli abbonati Sky).

In chiaro le repliche (“la seconda finestra“, come ama dire la D’Errico) dei big show di Sky, come X Factor, Pechino Express e MasterChef Italia, e le prime visioni delle nuove edizioni di 100% Italia con Nicola Savino (la terza al via da settembre), Celebrity Chef con Alessandro Borghese (da ottobre), GialappaShow (da ottobre), con Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band e Mago Forest. Per quest’ultimo show, l’obiettivo è ridurre le durate delle puntate (sotto le due ore: “Non abbiamo idea di chi ci sarà, ma dobbiamo cambiare un po’ di cose, vogliamo farlo ancora un po’ più corto dell’anno scorso, dobbiamo cacciare qualcuno…. vogliamo stare sotto le due ore!”. Tornando a Savino, ecco l’aneddoto: “Quando Tv8 mi propose questo gioco mi confrontai con Carlo Conti. Mi disse: ‘Tu sei perfetto, hai il ritmo della radio, fallo”. In quell’occasione mi sono confrontato anche con Gerry Scotti e Fiorello“.

Per il momento niente Viaggi pazzeschi di Victoria Cabello, ma “è un altro programma di Tv8 che è andato molto bene, lo stiamo prendendo in considerazione – ha precisato la D’Errico – oggi abbiamo parlato solo dei palinsesti di autunno e inverno“.

Da segnalare, a margine, la prima dichiarazione ufficiale di Giorgia da conduttrice di X Factor:

Seguo XF da sempre. Io il giudice non lo saprei fare. Da conduttrice – mi fa quasi impressione usare questa parole – sto con i ragazzi dietro le quinte, li trovo tutti bravi. Caratterialmente non saprei fare bene la giudice. La conduzione? Mi piace dire ‘buonasera’, ‘il codice televoto’. Credo moltissimo nella naturalezza, ma sto attenta a non sbagliare. Quando sbaglio mi scoccia tantissimo.