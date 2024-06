Tanti titoli già annunciati, il cui debutto è sempre più vicino, ma sopratutto due novità pronte ad andare sul set con due volti provenienti direttamente da altrettanti successi della tv generalista: le serie tv originali di Sky Italia per la stagione 2024-2025 puntano anche su Maria Chiara Giannetta e Luca Argentero.

Sono loro due le novità più eclatanti della presentazione dei palinsesti della pay tv della prossima stagione, sul lato serialità (tutti i titoli, lo ricordiamo, saranno disponibili in streaming su NOW). Due debutti su Sky dopo un successo consolidati in Rai, con Blanca (per Giannetta) e Doc-Nelle tue mani (per Argentero): a loro sono affidati due progetti tratti da altrettanti libri.

Nel caso di Giannetta, sarà protagonista di Rosa elettrica, thriller “on the road” che la vedrà girare tra Roma, Napoli (e dintorni), Emilia-Romagna e Trentino – Alto Adige; Argentero, invece, proporrà un personaggio fuori dal coro, Lorenzo Ligas, protagonista di Ligas, appunto, serie che punta a inserirsi tra i legal drama di ultima generazione.

Il resto dei titoli annunciati da Sky sono nomi e volti che erano già stati resi noti in altre sedi e occasioni: dall’attesissima serie tv sugli 883 (in arrivo a ottobre) alla prima serie tv dei fratelli D’Innocenzo (entro fine anno), fino all’adattamento tv di M-Il figlio del secolo di Antonio Scurati (nel 2025), L’Arte della gioia di Valeria Golino (nel 2025) e Piedone con Salvatore Esposito. Non mancano i ritorni, come Petra 3, I delitti del BarLume 12 e la seconda stagione di Blocco 181. Presente anche Call My Agent Italia 3, sebbene non compaia tra i titoli in programma nella prossima stagione: assai probabile, a questo punto, una sua messa in onda tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Sky Serie tv 2024-2025, le novità annunciate

Rosa elettrica

Una produzione Sky Studios e Cross Productions, liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Giampaolo Simi (edito da Sellerio Editore Palermo). Scritta da Giordana Mari (head-writer), Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli, Giampaolo Simi, Michela Straniero e Vittorino Testa. Diretta da Davide Marengo. Sei episodi.

Girata tra Roma, Napoli (e dintorni), Emilia-Romagna e Trentino – Alto Adige, Rosa elettrica è un action thriller con Maria Chiara Giannetta nei panni della protagonista Rosa Valera, una giovane agente sotto copertura, da poco trasferita nel Nucleo Protezione Testimoni. Al suo primo incarico le viene affidato Cocìss, un giovane e imprevedibile boss della camorra appena pentito. Finito nel mirino del clan rivale, ha accettato di collaborare con la polizia per salvarsi la pelle. Rosa si domanda perché sia stata scelta proprio lei, ma non ha tempo di farsi frenare dalle incertezze. Decisa a proteggere Cocìss a tutti i costi, non si ferma neppure quando capisce che c’è una falla nel sistema e che, oltre alla carriera, sta rischiando la vita. Soli contro tutti, Rosa e Cocìss scappano insieme guidati da un obiettivo comune, salvarsi la pelle e scoprire la verità.

Ligas

Una produzione Sky Studios e Fabula Pictures, tratta da “Perdenti. La prima indagine dell’avvocato Ligas” di Gianluca Ferraris (edito da Piemme). Scritto da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. Diretto da Fabio Paladini. Sei episodi.

Luca Argentero debutta su Sky nei panni dell’avvocato Lorenzo Ligas, il penalista più geniale, controverso, imprevedibile e affascinante di tutta Milano. L’uomo che tutti vorrebbero essere, e che tutte vorrebbero conquistare. Ma quando Ligas viene licenziato dal suo prestigioso studio, proprio perché incapace di distinguere tra dovere e piacere, tornare in cima sarà una sfida che non potrà affrontare da solo. Insieme a Marta, giovane praticante piena di ideali, Ligas accetterà i casi più complessi e senza speranza per tornare al centro della scena. Perché tutti sono innocenti fino a prova contraria, e meritano la miglior difesa possibile. La sua.

Sky Serie tv 2024-2025, i titoli che vedremo

Hanno ucciso l’uomo ragno

Produzione Sky Studios e(società del Gruppo Banijay), prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia. Diretta da Sydney Sibilia. Otto episodi.

La serie racconta la storia di Max (Eliza Nuzzolo) e Mauro (Matteo Oscar Giuggioli), una storia di provincia, di musica e di grande amicizia sullo sfondo dei mitici anni ’90 e al ritmo delle canzoni più famose degli 883, duo che contro ogni aspettativa, partendo da Pavia, ha cambiato la musica italiana sorprendendo tutti, in primis gli stessi Max e Mauro, ormai icone in grado di far cantare ed emozionare intere generazioni di fan.

Dostoevskij

In-house production Sky Studios, prodotta con. Scritta e diretta da Fabio e Damiano D’Innocenzo. Sei episodi. L’11 e 17 luglio in due atti al cinema,

In un lasso di terra scarno e inospitale, il poliziotto Enzo Vitello (Filippo Timi), uomo dal buio passato, è ossessionato da “Dostoevskij”, killer seriale che uccide con una peculiarità: accanto al corpo l’omicida lascia sempre una lettera con la propria desolante e chiarissima visione del mondo, della vita e dell’oscurità che Vitello sente risuonare al suo interno. Nel cast anche Gabriel Montesi, Carlotta Gamba e Federico Vanni.

M-Il figlio del secolo

Prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Pathé, Small Forward e Cinecittà S.p.A. Adattamento dell’omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale. Scritta da Stefano Bises e Davide Serino. Otto episodi. Diretta da Joe Wright. In onda nel 2025.

La serie ripercorre la storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini (Luca Marinelli) in parlamento dopo l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1925. Offrirà inoltre uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, l’amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell’epoca.

L’arte della gioia

© Valentina Glorioso

Prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film. Libero adattamento del romanzo postumo di Goliarda Sapienza (edito da Einaudi). Diretta da Valeria Golino. Attualmente al cinema, in onda nel 2025.

La serie, presentata nella selezione ufficiale di Cannes 77 a 100 anni dalla nascita della scrittrice siciliana, racconta la storia di Modesta (Tecla Insolia), ragazzina della Sicilia di inizio ‘900 che scopre la sessualità e il desiderio di una vita migliore di quella che ha sempre avuto. Con Jasmine Trinca, Guido Caprino, Alma Noce, Valeria Bruni Tedeschi, Giovanni Bagnasco e Giuseppe Spata.

Blocco 181 – Seconda stagione

© Marco Piovanotto

In onda nel 2025.

Nuovi episodi per la serie Sky Original ambientata ai confini delle periferie multietniche di Milano. Al centro un triangolo formato da tre ragazzi provenienti da realtà diverse, legati da una storia d’amore inattesa e attualissima più forte delle rispettive appartenenze: Bea (Laura Osma), ragazza sudamericana divisa fra la fedeltà alla Misa, la responsabilità verso la famiglia e la voglia di una vita diversa; Ludo (Alessandro Piavani), che dopo mesi di assenza, incapace di mettere a tacere il senso di colpa che lo divora, tornerà a Milano con un segreto; e Madhi (Andrea Dodero), che, improvvisamente a capo del Blocco, nei nuovi episodi sarà costretto a prendere decisioni difficili, oltre a dover fare i conti con sentimenti che aveva provato in tutti i modi a reprimere. Torna nel cast anche Salmo nei panni di Snake, che si è lasciato tutto alle spalle cancellando la sua vecchia identità ma sente ancora troppo forte il richiamo di quella vendetta che non è finora riuscito ad avere. Nella seconda stagione torna anche il dealer interpretato da Alessandro Tedeschi, Lorenzo. All’ombra dell’imponente complesso edilizio della periferia milanese che dà il titolo alla serie, nei nuovi episodi si afferma una nuova realtà, la Kasba. I suoi giovanissimi membri inseguono un sogno di libertà e amicizia che si scontrerà con la dura vita del Blocco, facendo i conti con la violenza e la vendetta.

Petra 3

© Francesca Cassaro

Prodotta da Sky e Cattleya (parte di ITV Studios), in collaborazione con Beta Film e il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Tratta dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett “Il silenzio dei chiostri” e “Gli onori di casa” (editi da Sellerio). Scritto da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia, con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi. Diretta da Maria Sole Tognazzi. Due episodi. In onda prossimamente.

In questa terza stagione ritroviamo una Petra Delicato (Cortellesi) inedita, immersa in una situazione familiare in cui difficilmente avremmo potuto immaginarla. Le novità della sua vita privata però non le impediscono certo di dedicarsi al suo lavoro come Ispettrice di Polizia a Genova affiancata come sempre dal viceispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi).

Piedone

Prodotta da Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle, e Titanus Production. Diretto da Alessio Maria Federici. Quattro episodi. In onda prossimamente.

Salvatore Esposito interpreta Vincenzo Palmieri, un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer con l’ormai mitico “Piedone Lo Sbirro” del 1973, Silvia D’Amico veste i panni della commissaria Sonia Ascarelli, capa del distaccamento di Polizia al porto di Napoli, e Fabio Balsamo quelli dell’ispettore aggiunto Michele Noviello. L’ispettore Vincenzo Palmieri ritorna a Napoli dopo diversi anni per chiudere i conti con il passato. Palmieri è un poliziotto che non ama le armi, allievo del popolare Commissario Rizzo detto Piedone. Dovrà conquistare la fiducia della sua nuova squadra edimostrare che i suoi metodi anticonvenzionali non sono un problema ma, anzi, sono l’arma migliore per risolvere i casi. Per Vincenzo ritornare nella sua città d’origine, una Napoli diversa ma che custodisce ancora la sua anima, significa chiudere un cerchio: tra un’indagine e l’altra, in cui non mancheranno colpi di scena e sorrisi, proverà a ricongiungersi con il passato e a fare pace con i propri fantasmi e con la propria città di origine.

I delitti del BarLume 12

Prodotta da Sky Studios e da Palomar. Liberamente ispirata alla serie letteraria del BarLume di Marco Malvaldi (edita da Sellerio). Scritta da Roan Johnson (anche produttore creativo), Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi. Diretta da Roan Johnson e Milena Cocozza. Tre episodi. In onda prossimamente.

Tutti confermati gli amatissimi personaggi che hanno reso celebre il “BarLume”: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino il Commissario Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) sono i “vecchini”. E ancora Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

Sky Serie 2024-2025, gli Original stranieri

Helgoland 513

Creato da Robert Schwentke. Dal 19 luglio su Sky Atlantic.

Dramma post-apocalittico ambientato nel 2034, quando dopo una pandemia globale l’isola di Helgoland, nel Mare del Nord, è diventata l’ultimo rifugio sicuro dell’umanità. Vi è stata istituita una società totalitaria che tollera solo 513 persone sull’isola e impone ai suoi cittadini uno spietato sistema di crediti sociali. Mentre Marek, un medico, cerca disperatamente di salvare la vita di suo figlio e di trovare un vaccino che possa sconfiggere il virus, un conflitto generazionale minaccia di esplodere sull’isola. Avvertendo la sua posizione vulnerabile, una pericolosa forza sulla terraferma si prepara a invadere e a conquistare Helgoland.

Il giorno dello sciacallo

Ispirata al thriller a sfondo storico scritto da Frederick Forsyth e all’omonimo adattamento cinematografico del 1973 della Universal Pictures. In onda entro la fine del 2024.

Con Eddie Redmayne e Lashana Lynch. Pur rimanendo fedele al Dna dell’opera originale, la serie approfondirà il camaleontico antieroe al centro della storia, in un tesissimo thriller ambientato nel turbolento panorama

geopolitico del nostro tempo e con al centro un’adrenalinica caccia all’uomo internazionale.

Gangs of London 3

Creato da Gareth Evans e Matt Flannery. Diretti da Kim Hong Sun. In onda nel 2025.

Ṣọpẹ́ Dìrísù e Joe Cole tornano nei panni di Elliot Carter e Sean Wallace. Nuovi ingressi nel cast Andrew Koji, Richard Dormer e T’Nia Miller. La famiglia Dumani, per cui ora lavora l’ex poliziotto diventato gangster Elliot, dovrà affrontare un grosso problema quando un carico di cocaina “corretto” causa la morte di centinaia di civili a Londra. Il caos conseguente attira l’attenzione delle autorità, mettendo le gang di Londra sotto pressione come mai prima, e le ripercussioni – sia personali che professionali – avranno conseguenze devastanti per tutti, dai Wallace a Luan, da Lale alle gang di strada. Questo è stato un attacco deliberato ed è solo l’inizio. Ma la domanda è: chi è stato e perché?

Lockerbie

Tratta da una storia vera. In onda nel 2025.

Colin Firth è il dottor Jim Swire, un padre che perse tragicamente la figlia, Flora, nell’attacco terroristico che nel 1988 colpì il volo Pan Am 103, e che da allora ha cercato per lei giustizia e verità insieme alla moglie Jane. Raccontando tutti gli aspetti di questo disastro aereo e le sue conseguenze, la serie fornisce un resoconto intimo di un uomo, un marito e un padre che ha rischiato tutto in memoria di sua figlia.

Amadeus

Scritta da Joe Barton. Diretta da Julian Farino e Alice Seabright. In onda prossimamente.

Will Sharpe interpreta uno dei più grandi virtuosi musicali di tutti i tempi, Wolfgang Amadeus Mozart. Tratta dalla pluripremiata opera teatrale di Peter Shaffer, la serie è ambientata nella vivace Vienna della fine del XVIII secolo, dove il venticinquenne Amadeus arriva determinato a farsi strada. Il giovane trova una improbabile alleata nella giovane cantante, che diventerà sua moglie, Constanze Weber Mozart, che lo aiuterà ad entrare nella cerchia del compositore di corte Antonio Salieri.

Iris

Prodotta da Sky e Fremantle. Creato e scritto da Neil Cross. Diretto da Terry McDonough. In onda nel 2025.

Con Niamh Algar, Tom Hollander e Maya Sansa. Iris Nixon è un’esperta informatica che di giorno fa un lavoro come un altro, segnalando contenuti pericolosi per una piattaforma di social media, mentre di notte scandaglia i forum su internet risolvendo complessi enigmi. Quando viene pubblicato online un misterioso annuncio in cui si cercano individui estremamente intelligenti per decifrare un codice secretato, la curiosità e la voglia di vincere di Iris hanno la meglio su di lei e la conducono verso un affascinante filantropo, Cameron McIntyre. Iris si rende conto di aver involontariamente sbloccato una tecnologia pericolosamente potente, in grado di cambiare il mondo. Sospettosa delle intenzioni di Cameron, ruba il codice e poi… sparisce. Iris si reinventa come signora Brooks, la tutrice di Joy, figlia di una ricca famiglia della costa sarda. Ma Cameron farà di tutto per ritrovarla.