Dopo circa un mese di pausa, torna la Formula 1 con la diciannovesima prova di questa stagione, il Gran Premio degli Stati Uniti che si correrà sul Circuito delle Americhe di Austin, domenica 20 ottobre 2024.

Con la vittoria praticamente perfetta ottenuta nel precedente GP, che si è svolto a Singapore, Lando Norris della McLaren si è avvicinato ulteriormente a Max Verstappen della Red Bull per quanto concerne la classifica piloti. La distanza tra i due piloti è ora di 52 punti. Quinto posto, con rimpianto, invece, per Charles Leclerc della Ferrari che, nelle qualifiche, si è visto cancellare un tempo a causa di un mancato rispetto dei limiti di pista. La McLaren ha festeggiato anche con il terzo posto di Oscar Piastri.

Il GP di Austin di Formula 1 andrà in onda in diretta interamente su Sky Sport e in differita su TV8 per quanto riguarda Qualifiche e Gara (con Gara Sprint in diretta). Le telecronache saranno a cura di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli condurrà gli approfondimenti pre e post gara con Vicky Piria.

Di seguito, trovate la programmazione tv.

GP Austin 2024, F1: orari e dirette

Di seguito, trovate la programmazione del GP di Austin 2024 di F1 per quanto riguarda Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW).

Giovedì 17 ottobre

Ore 20.30: conferenza stampa piloti

Ore 23.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 18 ottobre

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: F1 – prove libere 1

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 23: Paddock Live

Ore 23.30: F1 – qualifiche Sprint

Ore 24.30: Paddock Live

Ore 1: Conferenza stampa – team principal

Sabato 19 ottobre

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 20: F1 Sprint

Ore 21: Paddock Live

Ore 23.15: Warm Up

Ore 23.30: Paddock Live

Ore 24: F1 – qualifiche

Ore 1.15: Paddock Live

Domenica 20 ottobre

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21: F1 – gara

Ore 23: Paddock Live

Ore 23.30: Debriefing

Ore 24.15: Race Anatomy

GP Austin 2024, F1 su TV8

Il Gran Premio di Austin 2024 sarà visibile anche in differita e in diretta su TV8.

Sabato 19 ottobre, alle ore 18:15, andranno in onda le Qualifiche Sprint. Alle ore 20, invece, in diretta, andrà in onda la Gara Sprint.

Domenica 20 ottobre, invece, alle ore 19:45, andranno in onda le Qualifiche. Alle ore 22:30, invece, andrà in onda la Gara.

Formula 1 2024: classifica

Dopo diciotto gran premi, Max Verstappen della Red Bull continua ad essere al primo posto della classifica piloti con 331 punti. In seconda posizione, troviamo Lando Norris della McLaren con 279 punti. Il ferrarista Charles Leclerc, invece, è al terzo posto con 245 punti.

Nella classifica costruttori, invece, la McLaren è ancora al primo posto con 516 punti. Segue la Red Bull, in seconda posizione, con 475 punti. La Ferrari, invece, continua ad essere al terzo posto con 441 punti.