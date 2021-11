Grazie a un mix di titoli italiani e internazionali molto attesi, anche il mese di Dicembre dei canali dedicati alle serie tv di Sky e NOW in streaming è davvero da non perdere, senza dimenticare che proseguono molti titoli iniziati nel mese precedente. Come nei cataloghi delle migliori piattaforme, su Sky e NOW si alternano titoli che potremmo definire “riempitivi” (Ippocrate, Irish Crime) ad altri di grosso richiamo come il revival di Sex and the City, A Casa tutti Bene, Cops 2, ma anche la nona stagione di The Blacklist e due serie particolari inserite in modalità cofanetto come Made for Love con Cristin Milioti e Two Weeks to Live con Maise Williams.

Sky e NOW Dicembre 2021: le serie tv in partenza

Scopriamo insieme le novità che ci aspettano a Dicembre su Sky e NOW in streaming tra nuove serie tv e graditi ritorni:

Venerdì 3 – Ippocrate: Specializzandi in Corsia s.1 Sky Serie (ep. settimanali)

Medical drama francese ambientato in un ospedale pubblico, quando i medici responsabili si ritrovano in quarantena, gli inesperti specializzandi si ritrovano a dover gestire la situazione.

Period crime ambientato a Parigi nel 1899, dopo il ritrovamento di un cadavere, un giovane poliziotto scopre un segreto di stato.

Due nuovi film tv per Claudio Bisio e la sua banda di squinternati poliziotti

Sky Cinema Due nuovi film tv per Claudio Bisio e la sua banda di squinternati poliziotti Giovedì 9 – And Just Like That s.1 primi due episodi in versione originale dalle 9:00 on demand e in streaming su NOW, in prima serata sabato 11 dicembre sempre in versione originale; dalla settimana successiva in versione doppiata.

Sequel revival di Sex and the City con Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) che sono passate dalle difficoltà della vita e dell’amicizia a trent’anni a quelle della vita e dell’amicizia a cinquanta.

Quando riemergono i resti del marito in una fossa di bambini morti, la psicologa criminale Cathrin si ritrova ad assistere la polizia.

Dark comedy con Cristin Milioti una donna trentenne in fuga da un marito, miliardario con manie di controllo che le ha applicato un chip nel cervello per vedere la sua vita.

La serie riprende dopo il finale della terza stagione in cui le vite di John, Bette e Kayce sono in pericolo

La nona stagione riparte a 2 anni dalla morte di Lizzie con Red e la task force che trovano un modo per convivere e fermare una nuova cospirazione.

prima serie tv di Gabriele Muccino, adattamento del suo stesso film del 2018, la storia di due famiglie romane, tra amori, rivalità e un vecchio segreto destinato a tornare in superficie.

Maise Williams è la protagonista di una dark comedy nei panni di un’ingenua ragazza che crede tra due settimane finirà il mondo così decide di uccidere l’uomo che le ha assassinato il padre quando era bambina.

Torna il chirurgo Milton (Mark Strong) che gestisce una clinica illegale dove criminali e altri pazienti disperati

In una piccola città nordica accadono strani eventi e un gruppo di studenti delle superiori prova ad affrontare le proprie paure per fermare una forza soprannaturale.

Sky e NOW Dicembre 2021, le serie tv che proseguono

Come ogni mese diamo un’occhiata anche alle serie tv iniziate nelle scorse settimane e che proseguono (o terminano) sui canali Sky dedicati alle serie tv e su NOW in streaming, con i cofanetti completi e le puntate che restano poi a disposizione on demand:

Sabato 4 – ultimo appuntamento con I Misteri di Aurora Teagarden Sky Investigation

Sky Investigation Domenica 5 – ultime 2 puntate Tell Me A Story Sky Serie; Detective Reyka s.1 Sky Investigation

Lunedì 6 – ultime 2 puntate di Il Simbolo Perduto s.1 Sky Serie

s.1 Sky Serie Martedì 14 – ultima puntata di American Crime Story: Impeachment Fox

Venerdì 17 – Gomorra s.5 Finale di Serie Sky Atlantic

s.5 Finale di Serie Sky Atlantic Lunedì 20 – Succession s.3 (ultimi 3 episodi) Sky Atlantic

s.3 (ultimi 3 episodi) Sky Atlantic ogni martedì Chicago Med s.7, Chicago Fire s.10, Chicago PD s.9 Sky Serie

ogni mercoledì Dexter: New Blood e Yellowjackets s.1 Sky Atlantic; Gossip Girl 2021 Sky Serie

Sky e NOW Dicembre 2021, intrattenimento oltre la serialità

Non solo serie tv a Dicembre su Sky e in streaming su NOW, vediamo insieme alcuni dei titoli più interessanti tra documentari, cartoni animati e programmi di intrattenimento in partenza nei prossimi 30 giorni.