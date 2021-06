Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature sono i quattro nuovi canali che Sky accende dal 1° luglio per gli abbonati Entertainment e visibili in streaming su NOW. Tutti i canali saranno in Alta Definizione con contenuti fruibili anche on demand e saranno visibili anche in mobilità con Sky Go.

Circa 3 mila ore di programmazione al mese e almeno una prima visione al giorno tra produzioni originali, come annuncia con orgoglio Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky:

“Si tratta di una trasformazione molto rilevante per Sky, sia per la grandissima quantità di contenuti sia per la qualità dell’offerta: i canali a brand Sky di intrattenimento, serie e documentari, più che raddoppiati, daranno accesso a migliaia di ore tra prime visioni e library. Una programmazione premium che sarà disponibile non solo in modalità lineare, inclusa per tutti nell’abbonamento, ma anche on demand, per garantire al nostro pubblico un’offerta di intrattenimento senza pari, con sempre più contenuti di alta qualità e una maggiore libertà di fruizione”.

I 4 nuovi canali Sky anche su NOW

E vediamo cosa prevede la programmazione di questi quattro nuovi canali.

Sky Serie (canale 112)

Il canale offre serie mainstream e un’ampia varietà di generi, dai drama alle saghe familiari, con alcuni tra i nuovissimi titoli Sky Original come Ridatemi mia moglie, che segna il ritorno di Fabio De Luigi in TV, e A casa tutti bene – La serie, primo progetto seriale di Gabriele Muccino, insieme all’ultima stagione di Gomorra – La Serie e alla seconda di Diavoli con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Approderanno in palinsesto novità in prima visione come L’assistente di volo – The Flight Attendant con Kaley Cuoco, la miniserie I Luminari – Il destino nelle stelle con Eva Green, Transplant, medical drama canadese con protagonista un giovane medico sfuggito alla guerra civile in Siria. In library cult come Sex & The City e E.R. – Medici in prima linea.

Sky Investigation (canale 114)

Il canale offre decine di titoli che abbracciano le varie declinazioni del genere, dal thriller al noir, dalle detective stories al poliziesco scientifico fino ai procedural drama. Tra le novità il poliziesco scientifico Coroner, con Serinda Swan, Il Giustiziere, crime drama a tinte action con Éric Cantona, Avvocati di famiglia – Family Law, già rinnovato per una seconda stagione, con Victor Garber. Fra i tanti titoli che arriveranno, anche il crime drama The Equalizer, con Queen Latifah, remake dell’omonima serie degli anni ’80 che aveva già ispirato il film con Denzel Washington.

Sky Documentaries (canali 122 e 402)

E’ lo spazio per i documentari di approfondimento e d’inchiesta. Ad accendere il canale Il Testimone di Pif, Bruno vs Tyson, la miniserie Allen vs Farrow, Hillary, un ritratto intenso dell’ex segretario di Stato USA, Tiger Woods, uno sguardo rivelatore sull’ascesa, la caduta e l’epico ritorno di un’icona. A questi si aggiungeranno tante altre storie originali, su vicende anche italiane che hanno colpito l’opinione pubblica.

Sky Nature (canali 124 e 404)