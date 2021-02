Quando andrà in onda Gomorra 5? A questa domanda Sky Italia non ha ancora dato risposta, ma nell’attesa ha deciso di regalare ai fan del crime drama più famoso del nostro Paese un’interessante anticipazione. Trattasi di qualche secondo tratto dal backstage delle riprese della stagione finale (che potete vedere in basso), di alcune foto e, soprattutto, delle prime informazioni sulla trama dei nuovi episodi.

Episodi le cui riprese sono tutt’ora in corso: dopo le scene girate a Riga, in Lettonia, la troupe è tornata a Napoli, dove sta lavorando e così sarà fino a maggio, quando il set si chiuderà. E’ facile pensare, allora, che non vedremo Gomorra 5 prima del prossimo autunno. La destinazione è sempre quella: Sky Atlantic e Now Tv.

la trama di Gomorra 5

Al lavoro sulla stagione ci sono due registi, che della serie saranno anche supervisori artistici: uno è, già dietro la macchina da presa per la serie Sky in passato e che dirigerà dal quinto al decimo episodio; l’altro è, il cui ritorno in Gomorra non è solo in qualità di regista (ha diretto due episodi della quarta stagione). Come svelato dal film, da lui diretto e che ha fatto da ponte tra gli eventi della quarta e della quinta stagione, il suonon è morto, ma è incredibilmente sopravvissuto ed operativo in Lettonia.

Le foto di Gomorra 5, l'ultima stagione della serie di Sky Guarda le altre 8 fotografie → Lo rivedremo quindi nei nuovi episodi, a fianco di Salvatore Esposito, il cui Genny Savastano è diventato ormai la colonna portante di tutto il racconto. E proprio da Genny partirà l’ultima stagione. Stando alla sinossi ufficiale rilasciata da Sky, Gomorra 5 vedrà Genny tornare in campo e rinunciare al sogno di quella normalità che aveva provato a coltivare.

Abbandonati Azzurra (Ivana Lotito, anche lei confermata nel cast) ed il figlio Pietro, ora il boss vive in un bunker, isolato da tutti, per sfuggire alla Polizia. Il tutto sullo sfondo di una Napoli in macerie dopo lo scontro tra Patrizia (Cristiana Dell’Anna) ed i Levante.

© Marco Ghidelli

Ora, Genny può contare solo sul misterioso boss di Ponticelli O’ Maestrale: con lui si prepara alla guerra imminente. Ma la scoperta che Ciro è ancora vivo e che si trova in Lettonia cambierà, ancora, una volta, le carte in tavola: per Genny nulla sarà più come prima.

Nella quinta stagione, inoltre, rivedremo anche Arturo Muselli nei panni di Enzo Sangue Blu. Gli episodi sono stati scritti da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano; Gianluca Leoncini e Valerio Cilio completano il team di scrittura. A produrre Cattleya (parte di ITV Studios) in collaborazione con Beta Film: la distribuzione riguarderà ben oltre 190 Paesi.