Quali serie tv arrivano a Settembre sui canali Sky e in streaming su NOW? Scopriamo insieme le serie tv che vedremo nelle prossime settimane tra il ritorno della quinta stagione di Billions e l’attesa miniserie Scene da Un Matrimonio che sarà presentata anche alla Mostra del Cinema di Venezia. Ma vediamo i titoli in arrivo a settembre su Sky e NOW.



Sky e NOW Settembre il calendario delle serie tv in partenza

Giorno per giorno ecco i titoli di Settembre sui canali Sky, on demand e in streaming su NOW:

Domenica 5 – Coyote s.1 (unica stagione) Sky Investigation: un ex agente della protezione del confine con il Messico è costretto a rivedere le sue convinzioni sull’immigrazione illegale dopo aver aiutato una donna incinta perchè non sempre giusto e illegale coincidono.

Sky Investigation: quinto film in prima visione con una detective di San Francisco che collabora con il consulente culinario Henry Ross Mercoledì 8 Gold Digger, miniserie Sky Serie (episodi settimanali): Julia Day, ricca sessantenne, inizia una relazione con un uomo molto più giovane scatenando la reazione dei figli, ma cosa nasconde l’uomo? e che segreti si celano nel passato della famiglia Day?

s.6 Premium Action: debutta l’ultima stagione della serie tv legata al mondo degli eroi DC Comics. Lunedì 13 Ridatemi Mia Moglie , miniserie Sky Serie (seconda parte il 20): produzione originale diretta da Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi nei panni di un uomo lasciato dalla moglie, deciso a riconquistarla, nel cast Diego Abatantuono, Carla Signoris, Anita Caprioli.

, miniserie Sky Atlantic: presentata anche a Venezia, rilettura in 5 episodi del capolavoro di Ingmar Bergman del 1973 Martedì 21 Carter s.1 (episodi settimanali) Sky Investigation: Harley Carter, star di un crime drama canadese, ha un crollo nervoso su un red carpet così decide di prendersi una pausa e torna nella sua cittadina natale in Ontario ma finisce per indagare su alcuni casi locali.

s.2, seconda e ultima stagione già on demand 25 ore 23:15 Work in Progress s.2 tornano le disavventure di Abby, riuscirà a trovare una ragione per andare avanti se non con ottimismo almeno senza troppo pessimismo?

(miniserie) Sky Investigation: dopo 10 anni di matrimonio Nathan è un uomo tranquillo e devoto ma il ritorno di Ben porterà ala luce fatti del passato che aveva cercato di dimenticare. Lunedì 27 Transplant s.1 Sky Serie (ep. settimanali): medical drama canadese con al centro il rifugiato siriano Bashir Bash Hamed, medico di talento, fuggito dal suo paese con la sorella di 12 anni ma che avendo perso tutti i documenti non può lavorare in Canada come medico e fa il cuoco; un giorno per caso aiutando a salvare diverse persone coinvolte in un incidente, verrà notato e si unirà a un team dell’ospedale locale.

NB: le serie tv dei canali Premium sono disponibili in streaming su Infinity, i canali non sono in live streaming su Now; le serie Sky Atlantc e Fox sono in live streaming su Now e disponibili on demand

Sky e NOW le serie tv che proseguono

Iniziate nelle settimane o nei mesi precedenti, ecco le serie tv che proseguono con appuntamento settimanale:

fino al 1° settembre Mirage s.1 Sky Serie

s.1 Sky Serie fino al 13 The White Lotus Sky Atlantic

Sky Atlantic ogni sabato The L Word: Generation Q s.2 Sky Atlantic

s.2 Sky Atlantic fino al 24 Coroner s.3

Sky e NOW 5 serie tv da non perdere a Settembre

Ecco 5 titoli tra le serie tv in arrivo a settembre su Sky e NOW che secondo noi sono da non perdere:

Scene da un Matrimonio (miniserie): perchè anche se i classici non andrebbero toccati, la rilettura di Hagai Levi già dietro The Affair, potrebbe portare un interessante approccio contemporaneo alla vita e alle dinamiche di una coppia.

la formula delle commedie romantiche cinematografiche con Fabio De Luigi, trasportata nel formato miniserie, una produzione Sky Original che non può passare inosservata e prosegue quella voglia della serialità di Sky di aprirsi a un pubblico più vasto Transplant: per gli amanti dei medical drama, che sono sempre tanti

Sky e NOW Settembre, tra show e documentari

Non solo serie tv, vediamo alcuni dei programmi, reality, documentari più attesi a settembre su Sky e NOW