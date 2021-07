Ridatemi mia Moglie, a settembre la miniserie Sky con Fabio De Luigi e Diego Abatantuono, ecco il trailer

Ridatemi Mia Moglie è il titolo forte su cui punta Sky per far prendere definitivamente il volo, con la nuova stagione autunnale, al neonato canale seriale Sky Serie. La miniserie scritta e diretta da Alessandro Genovesi con protagonisti, tra gli altri, Fabio De Luigi e Diego Abatantuono, arriverà in tv su Sky Serie e in streaming su NOW in due parti lunedì 13 e lunedì 20 settembre, disponibile anche on demand.

Un doppio appuntamento con una commedia che promette di riportare anche in tv quelle atmosfere viste nei film realizzati da Genovesi con De Luigi come Dieci Giorni Senza Mamma o La Peggior Settimana della mia vita. Annunciata fin dall’aprile del 2020 durante la presentazione dei titoli futuri targati Sky Original (qui i dettagli), Ridatemi Mia Moglie rientra nel piano di Sky di allargare la platea delle proprie produzioni originali, cercando di portare in tv un racconto popolare ma sempre di qualità, attraverso volti noti del cinema e della tv italiana. Un filone che potremmo definire più mainstream che ha già visto l’arrivo di Petra con Paola Cortellesi, Cops con Claudio Bisio e Alfredino – Una storia italiana, che calza alla perfezione nell’identità di Sky Serie dedicato all’intrattenimento alla portata di tutti, lasciando il crime a Sky Investigation e le produzioni d’autore a Sky Atlantic.

Il trailer

Si ride già dal trailer appena rilasciato con Ridatemi Mia Moglie, attraverso scene e battute che ci restituiscono un’atmosfera piacevolmente goliardica. La miniserie è l’adattamento di I Want My Wife Back co-prodotta da Mainstreet Pictures e Busby Productions nel Regno Unito e distribuita a livello internazionale da BBC Studios. La versione italiana è co-prodotta da Sky e Colorado Film, scritta da Alessandro Genovesi con Giovanni Bognetti.

Ridatemi Mia Moglie e un cast da cinema

Oltre a Fabio De Luigi e Diego Abatantuono, nel cast di Ridatemi Mia Moglie troviamo Anita Caprioli nei panni di Chiara la moglie “in fuga” mentre Carla Signoris è Rosanna mamma di Chiara, donna dolce e talvolta cinica che ha accettato meglio la separazione di Chiara e Giovanni (De Luigi) rispetto al marito Renato (Abatantuono) che ha una forma di “ossessione” verso il genero.

Diana Del Bufalo è Lucia, sorella minore di Chiara, una pasticcera simpatica e insicura, Alessandro Betti è Antonio amico e capo di Giovanni fedifrago e bugiardo che usa spesso Giovanni come scusa per le sue “scappatelle”.

Di che parla la miniserie?

Ma alla fine di cosa parla Ridatemi Mia Moglie che vedremo in due serate il 13 e 20 settembre su Sky Serie e NOW in streaming? Al centro della storia c’è una coppia formata da Giovanni e Chiara che improvvisamente entra in crisi. O meglio Chiara entra in crisi, sentendosi imprigionata in un matrimonio diventato una routine, mentre per Giovanni è tutto perfetto al punto che sta organizzando una festa a sorpresa per la moglie in cui ha deciso di chiederle di sposarlo di nuovo.

E invece Chiara se ne va. Fa le valigie e lascia la loro casa, prova a scrivere una lettera ma poi la getta nel cestino, dove il marito la recupera proprio mentre insieme agli ospiti aspetta Chiara per la sorpresa. La sorpresa però è per lui. A quel punto Giovanni decide di mettersi pancia a terra per provare a cambiare e a salvare il suo matrimonio. Riuscirà a riconquistare la sua amata Chiara?

Ridatemi Mia Moglie prossimamente sarà in chiaro sui canali Mediaset.