La 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia torna ad ospitare un evento dedicato alla serie tv. Quest’anno tocca a Scene da un matrimonio, la serie tv remake del capolavoro di Ingmar Bergman, di cui Hagai Levi ha curato sia la sceneggiatura che la regia. La miniserie targata Hbo sarà infatti presentata in anteprima a Venezia il 4 settembre 2021.

Scene da un matrimonio, serie tv: uscita in Italia

Quando e dove sarà possibile vedere Scene da un matrimonio dopo l’anteprima a Venezia? Non bisognerà aspettare molto: se negli Stati Uniti la miniserie debutterà sulla Hbo dal 12 settembre 2021, in Italia sarà proposta da Sky ed in streaming da Now poco dopo, dal 20 settembre.

Scene da un matrimonio, serie tv: trailer

Ecco il trailer rilasciato da Sky di Scene da un matrimonio.

Scene da un matrimonio, serie tv: trama

Il remake dell’opera svedese del 1973 è ancora abbastanza avvolto nel mistero, ma il primo trailer diffuso nelle ore scorse (che potete vedere in alto) ci fornisce già qualche indicazione di come si svilupperà la storia. Proprio come Bergman, anche Levi si concentra su una coppia apparentemente felice, che si ritrova però a dover fare i conti con una crisi che li metterà alla prova.

Jonathan (Oscar Isaac) e Mira (Jessica Chastain) sono apparentemente felici ed hanno una figlia. Qualcosa, però, tormenta Mira, che inizia a sentirsi sotto pressione. Inizia così un percorso da parte della coppia: Mira inizia a sviluppare il desiderio di allontanarsi da Jonathan, mentre lui fatica a capire il motivo per cui la moglie se ne voglia andare.

Ne emergono confronti, liti, desideri e tentativi di salvare il proprio matrimonio, attraversando gli stessi temi affrontati nella miniserie originale: amore, odio, desiderio, monogamia, matrimonio e divorzio. Il tutto, questa volta, tramite gli occhi di una coppia americana contemporanea.

Scene da un matrimonio, serie tv: cast

Guidano il cast di questo remake Oscar Isaac e Jessica Chastain. Lui è vincitore di un Golden Globe per la miniserie Show Me a Hero, visto di recente nella nuova trilogia di Star Wars nei panni di Poe Dameron. Lei è stata candidata due volte agli Oscar ed ha vinto un Golden Globe per “Zero Dark Thirty”: questo è il suo ritorno in tv dopo undici anni, dal momento che la sua ultima apparizione in una serie è stata nella serie inglese Poirot nel 2010.

Nel cast compaiono anche Nicole Beharie (Sleepy Hollow), Corey Stoll (House of Cards e The Strain), Sunita Mani (Mr. Robot e Glow) e Tovah Feldshuh (The Walking Dead).

Scene da un matrimonio, serie tv: chi è Hagai Levi?

Il compito di effettuare il remake della miniserie svedese è stato dato ad Hagai Levi, uno sceneggiatore, produttore e regista israeliano che già in passato ha lavorato su storie drammatiche con al centro le relazioni. Levi, infatti, è il creatore di BeTipul, serie da cui poi la Hbo ha realizzato In Treatment, di cui Levi è stato produttore esecutivo (da poco è in onda un revival della serie). Levi ha anche co-creato The Affair, in onda per cinque stagioni su Showtime.

Scene da un matrimonio, serie tv: quante puntate sono?

La miniserie è composta da cinque episodi, in onda negli Stati Uniti al ritmo di uno a settimana, motivo per cui il finale andrà in onda il 10 ottobre. In Italia, come detto, la serie andrà in onda dal 20 settembre, ma al momento non è noto se Sky manderà in onda un episodio a settimana o di più.