Sky e NOW, le novità in arrivo a marzo 2025: Gangs of Milano, Pechino Express

A marzo 2025, Sky e NOW aggiornano il loro catalogo con nuove serie TV, con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda, ma anche con nuovi programmi e film in prima visione. Questo mese, la piattaforma offre alcune novità molto attese come l’arrivo di Gangs of Milano nuovo titolo di Blocco 181. Scopri le novità in uscita su Sky e NOW a marzo 2025 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Sky e NOW a marzo 2025

Il mese di marzo 2024 su Sky e NOW non è ricco di tante novità sul fronte delle serie tv, tra The White Lotus che prosegue e L’Arte della Gioia iniziata a fine febbraio sarà un mese di consolidamento con qualche novità che andrà ad arricchire il catalogo come l’ultima stagione di The Good Doctor che è già passata in chiaro su Rai 2.

ogni lunedì – The White Lotus s.3, Sky Atlantic e NOW

s.3, Sky Atlantic e NOW ogni domenica – Law & Order: SVU , Sky Investigation e NOW

, Sky Investigation e NOW venerdì 14 – L’arte della Gioia , finale, Sky Atlantic e NOW

, finale, Sky Atlantic e NOW venerdì 21 – Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco s.2, Sky Atlantic e NOW

s.2, Sky Atlantic e NOW martedì 25 – Le indagini di Sister Boniface s.3 Sky Investigation e NOW

s.3 Sky Investigation e NOW sabato 29 – Maria Antonietta s.2, Sky Serie e NOW

Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco – dal 21 febbraio

Dopo quasi tre anni torna Blocco 181 e cambia nome diventando Gangs of Milano – Le nuove storie del blocco, un modo per avere più appeal immediato a livello internazionale e per collegarsi a Gangs of London che tornerà con la terza stagione ad aprile in Italia. Negli otto episodi diretti da Ciro Visco, scritti insieme a Salmo (che torna anche nel ruolo di Snake) ritroviamo Bea (Laura Osma), Mahdi (Andrea Dodero) e Ludo (Alessandro Piavani) alle prese con i problemi della caotica periferia milanese.

Bea sogna una vita normale ma deve fare i conti con gli obblighi da Segundera, Mahdi cerca di riempire il vuoto lasciato da Rizzo, Ludo sente il peso di un evento di cui si prende le colpe. I tre insieme sono più forti di tutto, anche della Kasba una realtà che minaccia il Blocco.

Maria Antonietta – seconda stagione – dal 29 marzo

Torna Maria Antonietta la serie creata da Deborah Davis. Nella nuova stagione Maria Antonietta (Emilia Schüle) e Luigi XVI (Louis Cunningham) devono affrontare una crisi finanziaria senza precedenti, gli attacchi della Provenza e di Chartres suscitano l’odio dei nobili con conseguenze disastrose.

Marzo su Sky e NOW, oltre le serie tv

Non ci sono solo le serie tv a marzo su Sky e NOW. C’è molta attesa per la nuova stagione di Pechino Express, arrivano tanti film Hit Man – Killer per caso, Fino alla Fine, Borderlands.

Il Cinema

A marzo 2025 su Sky Cinema e NOW (e on demand) oltre ai film in prima visione dopo il passaggio in pay per view e al cinema, arrivano anche dei titoli già presenti in altre piattaforme pay come Povere Creature di Yorgos Lanthims che è su Disney+ e The Equalizer 3 che è passato per Prime Video. Le collezioni del mese sono dedicate a Dwayne Johnson, Spider-Man, John Wick, Bruce Willis e Una Notte Da leoni.

2 domenica – Povere Creature

3 lunedì – The Equalizer 3

5 mercoledì – Non sono quello che sono

8 sabato – La treccia

10 lunedì – La memoria dell’assassino

13 giovedì – The Watchers – Loro ti guardano

15 sabato – Miller’s Girl

17 lunedì – Borderlands

18 martedì – Fino alla Fine

22 sabato – Hit Man – Killer per caso

25 martedì – Transformers One

26 mercoledì – Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile

30 domenica – Cattiverie a domicilio

31 lunedì – Iddu

Show

Finito Masterchef Italia 14, a marzo su Sky e NOW arriva la nuova stagione di Pechino Express con Costantino della Gherardesca e Fru a coordinare il viaggio tra Filippine, Thailandia e Nepal delle 9 coppie: i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, i Magici Jey e Checco Lillo, le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà, i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, le Sorelle Samanta e Debora Togni. Il 31 marzo arriva la nuova stagione del Gialappashow su Sky Uno e TV8.

Documentari

Su Sky Documentaries il 4 arriva Tutta la bellezza e il dolore di Laura Poitras, ritratto intimo di Nan Goldin. L’11 ci sarà Sharon Stone – Survival Instinct, il 28 un ritratto di Terence Hill per il suo 86esimo compleanno e il 29 arriva Ago il documentario dedicato a Giacomo Agostini presentato alla Festa del Cinema di Roma.

L’8 marzo per la Festa della donna su Sky Arte ci sarà Womeness scritto e diretto da Yvonne Sciò per raccontare 5 donne: Dacia Maraini, Emma Bonino, Susan Deyhim, compositrice e cantante iraniana, in esilio, Tomaso Binga, artista verbo visiva che usa il proprio corpo per contestare il potere maschile, Setsuko Klossowska de Rola, pittrice e scultrice giapponese, moglie del

pittore Balthus. Il 18 ci sarà Il racconto di Milano: dai Borghi alla città, dalla città ai quartieri; il 22 Solo: Arturo Brachetti.

Su Sky Crime il 12 marzo arriveranno La verità sulla mia morte e Ai confini della gelosia s.4, il 25 marzo ci sarà Il Metodo Di Bella che attraverso la storia di questo professore racconterà uno spaccato dell’Italia.