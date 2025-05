Dopo Hawaii e Sicilia, la serie tv ambientata in una catena di resort di lusso è ambientata in Thailandia

Abbandonati gli scenari siciliani, The White Lotus 3 si prepara per una nuova vacanza in luoghi altrettanto suggestivi. La terza stagione della serie tv della Hbo torna a due anni e mezzo dalla seconda stagione, cambiando (come da format) location e personaggi. Al centro, c’è sempre un resort di lusso che appartiene alla fantasiosa catena di hotel che garantisce relax e divertimento ai suoi ospiti. Ma orami sappiamo che chi soggiorna negli alberghi di The White Lotus si deve aspettare di tutto… Pronti a fare check-in? Proseguite nella lettura!

Dove vedere The White Lotus 3?

La terza stagione della serie tv va in onda da lunedì 17 febbraio 2025, alle 21:15, su Sky Atlantic, con un episodio a settimana.

The White Lotus 3 in streaming

Oltre che durante la messa in onda su Sky Atlantic, è possibile vedere The White Lotus 3 in streaming su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

The White Lotus 3, cast

Come prevede il format della serie tv, il cast della terza stagione cambia rispetto alle due precedenti. Però sono previsti, all’interno della trama, dei ritorni: quest’anno tocca a Natasha Rothwell, che torna a interpretare Belinda, vista nella prima stagione.

Leslie Bibb è Kate, una di tre amiche di lunga data in viaggio tra ragazze dopo un lungo periodo in cui non si erano più frequentate;

Carrie Coon è Laurie, un’altra delle tre amiche in vacanza;

Michelle Monaghan è Jaclyn, la terza del trio di amiche in vacanza;

Walton Goggins è Rick Hatchett, un uomo con un chip sulla spalla, che viaggia con la sua ragazza Chelsea (Aimee Lou Wood);

Sarah Catherine Hook è Piper Ratliff, all’ultimo anno del college e figlia di mezzo di Timothy (Jason Isaacs) e Victoria Ratliff (Parker Posey), è una studentessa di studi religiosi;

Jason Isaacs è Timothy Ratliff, un ricco uomo d’affari in vacanza con sua moglie e tre figli;

Lalisa Manobal è Mook, uno dei mentori per la salute degli ospiti che soggiornano al The White Lotus;

Sam Nivola è Lochlan Ratliff, il figlio più giovane di Timothy e Victoria Ratliff, all’ultimo anno di liceo;

Lek Patravadi è Sritala, una dei proprietari di The White Lotus, la visionaria dietro il suo programma di benessere;

Parker Posey è Victoria Ratliff, in vacanza con il marito Timothy e i tre figli;

Natasha Rothwell è Belinda, spa manager del The White Lotus alle Hawaii;

Patrick Schwarzenegger è Saxon Ratliff, il figlio maggiore di Timothy e Victoria. Saxon lavora per l’azienda di successo del padre;

Tayme Thapthimthong è Gaitok, una guardia di sicurezza al White Lotus;

Aimee Lou Wood è Chelsea, uno spirito libero, che viaggia con il suo fidanzato più grande Rick.

The White Lotus 3, uscita in Italia

La terza stagione debutta negli Stati Uniti domenica 16 febbraio 2025, con un episodio a settimana. In Italia, Sky Atlantic manda in onda l’episodio settimanale a meno di 24 ore dalla messa in onda originale, a partire da lunedì 17 febbraio.

The White Lotus 3, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di The White Lotus 3 sono 8, in onda al ritmo di una settimana. L’ultima puntata negli Stati Uniti va in onda il 6 aprile, in Italia il 7 aprile.

The White Lotus 3, location

La terza stagione è stata girata in Thailandia, dove è ambientato il racconto. Le riprese si sono svolte a Koh Samui, Phuket e Bangkok.

The White Lotus 3, il trailer

The White Lotus 4 si farà?

Sì: la Hbo ha rinnovato la serie per una quarta stagione prima ancora delle messa in onda della terza.