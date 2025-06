Tecla Insolia protagonista del costume drama diretto da Valeria Golino, in cui la protagonista sfida le convenzioni in un percorso di autodeterminazione

Arriva su Sky L’Arte della Gioia, la nuova serie tv -disponibile in streaming su NOW– pronta a creare nuove e interessanti discussioni e confronti sul mondo dell’anticonformismo sul piccolo schermo. Anticonformista così come è l’omonimo romanzo di culto di Goliarda Sapienza (edito da Einaudi) da cui la serie è tratta, rifiutato per quasi trent’anni dalle case editrice italiane, poi finalmente scoperto in Germania e pubblicato in Francia dieci anni dopo la morte della sua autrice. Con queste premesse, L’Arte della Gioia vuole destare scalpore anche in tv: pronti a saperne di più? Proseguite nella lettura!

L’Arte della Gioia, dove vederlo?

La serie tv va in onda da venerdì 28 febbraio 2025, alle 21:15, su Sky Atlantic e in streaming su NOW.

L’Arte della Gioia serie tv, cast

L'Arte della Gioia, le foto della nuova serie tv Sky e NOW diretta da Valeria Golino Guarda le altre 33 fotografie →

Al centro del cast troviamo Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Young e seconda nella Nuove Proposte a Sanremo 2020 con “8 marzo”, ma anche protagonista de La bambina che non voleva cantare e 5 minuti prima. Al suo fianco, Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca, Guido Caprino e Giuseppe Spata.

Tecla Insolia è Modesta;

è Modesta; Viviana Mocciaro è Modesta bambina;

è Modesta bambina; Jasmine Trinca è Madre Leonora;

è Madre Leonora; Valeria Bruni Tedeschi è la Principessa Gaia Brandiforti;

è la Principessa Gaia Brandiforti; Guido Caprino è Carmine;

è Carmine; Alma Noce è Beatrice/Cavallina;

è Beatrice/Cavallina; Giuseppe Spata è Rocco;

è Rocco; Eleonora De Luca è Argentovivo;

è Argentovivo; Vincenzo De Michele è Pietro;

è Pietro; Giovanni Calcagno è Mimmo;

è Mimmo; Lollo Franco è Antonio;

è Antonio; Antonio De Matteo è il padre di Modesta;

è il padre di Modesta; Alice Canzonieri è la madre di Modesta;

è la madre di Modesta; Erika Bonura è Tina;

è Tina; Mariella Lo Sardo è Suor Costanza;

è Suor Costanza; Alessia Debandi è Ilaria;

è Ilaria; Paola Pace è Suor Teresa.

L’Arte della Gioia serie tv, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima stagione della serie tv sono sei, di durata tra i 45 e i 50 minuti. Sky Atlantic ne manda in onda due per volta per tre prime serate e altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 14 marzo.

La trama de L’Arta della Gioia

Nata in Sicilia il primo gennaio del 1900 da una famiglia povera, in una terra ancora più povera, Modesta fin dall’infanzia, animata da un insaziabile desiderio di conoscenza, di amore e di libertà, è disposta a tutto pur di perseguire la sua felicità, senza piegarsi mai alle regole di una società oppressiva e patriarcale a cui sembra predestinata.

Dopo un tragico incidente che la strappa alla sua famiglia, viene accolta in un convento e, grazie alla sua intelligenza e caparbietà, diventa la protetta della Madre Superiora. Il suo cammino la conduce poi alla villa della Principessa Brandiforti, dove si renderà indispensabile ottenendo sempre più potere nel palazzo.

Questo suo incessante movimento di emancipazione si accompagna a un percorso di maturazione personale e sessuale, che la porta a varcare il confine tra lecito e illecito, conquistando giorno dopo giorno il suo diritto al piacere e alla gioia.

L’Arte della Gioia, regista e sceneggiatori

© Paolo Ciriello

La serie tv è diretta da Valeria Golino, alla sua prima esperienza da regista di una serie tv. “Ritengo che in questo momento storico sia ancora più importante raccogliere l’eredità di Goliarda Sapienza, una straordinaria precorritrice dei tempi”, ha detto. “L’Arte della Gioia è un inno alla libertà, all’autocoscienza e all’autodeterminazione, ma anche al dissenso e alla disobbedienza. Personalmente non credo ci sia messaggio più forte e contemporaneo per il pubblico di oggi”.

Golino ha diretto cinque dei sei episodi della serie: il quinto è stato infatti diretto da Nicolangelo Gelormini. La sceneggiatura è stata scritta dalla stessa Golino, con Luca Infascelli (“La scuola cattolica”), Francesca Marciano (Il Miracolo), Valia Santella (La Sposa) e Stefano Sardo (1994).

A produrre Sky Studios e Viola Presteri per HT Film. L’Arte della Gioia è stata realizzata con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

Dov’è stata girata L’Arte della Gioia?

La serie tv è stata girata nel 2023 tra Sicilia e Lazio. Essendo numerose le ambientazioni del racconto, si è dovuto cercare varie location per rappresentarle. La villa della Principessa Brandiforti è stata creata girando in quattro differenti ville di Bagheria, tra i più eleganti e rappresentativi esempi del settecento siciliano, e una nel Lazio.

Il convento, invece, è stato composto unendo le rigorose forme quattrocentesche del castello Orsini-Odescalchi di Bracciano, le eleganti linee rinascimentali e pre-barocche dell’Abbazia di Santa Maria del Bosco, che si trova nei pressi di Corleone e Santa Maria in Cappella, a Trastevere. Via dei Crociferi a Catania è lo scenario urbano scelto per raccontare l’arrivo in città, insieme Palazzo Biscari. Infine, per la discesa di Modesta al mare è stato scelto l’incantevole scenario di Cefalù.

L’Arte della Gioia serie tv, trailer

Ecco il trailer della serie tv:

L’Arte della Gioia su Netflix

La serie tv non è disponibile su Netflix, ma è un’esclusiva di Sky e, in streaming, di NOW.

L’Arte della Gioia 2 si farà?

Sky non ha ancora deciso se rinnovare la serie tv per una seconda stagione. La prima stagione è tratta dalla prima parte del libro di Sapienza, quindi c’è ancora del materiale letterario da cui attingere, ma in conferenza stampa è stato detto che si sta ancora valutando se produrre altri episodi.