Quello che sembrava un polverone presto attenuato, tra Alberto Matano e Simona Branchetti improvvisamente è di nuovo alta tensione. Tutto si riallaccia fondamentalmente a quanto accaduto il 5 gennaio scorso, di cui facciamo un breve riassunto.

Si tratta della vicenda dell’ospite sottratto, Sebastiano Visentin (marito di Liliana Resnovich, scomparsa lo scorso 14 dicembre, un caso ora al centro delle cronache) mentre parlava ai microfoni de La vita in diretta viene sottratto proprio nel bel mezzo del collegamento per un intervento a Pomeriggio cinque news. Matano, visibilmente infastidito, già a ridosso dell’accaduto aveva manifestato il suo disappunto citando direttamente il suo competitor con aria piuttosto nervosa.

Dopo la fine della puntata, la Branchetti tramite TvBlog parlò di una “reazione incomprensibile“ di Matano difendendo l’operato di Ilaria dalle Palle (inviata sul posto) sottolineando di non aver avuto concorrenza sleale nei confronti del programma di Rai 1. In seguito, rispondendo ad un utente sul suo profilo Instagram, i toni si erano fatti decisamente più aspri e lo scontro ha preso una via più infuocata.

Un apparente stato di armonia si ristabilisce fra le due parti con una parentesi aperta e subito chiusa a Pomeriggio Cinque news del 6 gennaio, dunque esattamente 24 ore dopo l’accaduto. Ma avete notato? Abbiamo parlato di apparenza…

E così, eccoci alle novità delle ultime ore: Alberto Matano sabato è stato ospitato a TvTalk. Interpellato sul fatto, ecco le testuali parole del giornalista che vi riportiamo così come sono state dette:

Devo dire che non c’è nulla da chiarire, non ho nulla da chiarire, io dico la verità e la verità l’ho detta in diretta perché io con il pubblico ho un rapporto chiaro, trasparente da sempre ed è questa mia cifra. Quindi non ci sono retroscena e non ci sono chiarimenti.

Poi aggiunge:

Quello che è accaduto è quello che può accadere quando ci sono più troupe nello stesso evento, sì. Noi però con la persona che in quel momento aveva una situazione di grande difficoltà, quindi sono casi che io maneggio con grande delicatezza, avevamo un appuntamento preciso. Mentre io ero in diretta la trasmissione di Canale 5 è entrata difatto dentro la mia diretta e ho dovuto dirlo, poi l’ospite era su Canale 5, quindi bastava aspettare che finissi il collegamento e intervistare l’ospite? Io avrei fatto così. Detto questo, noi abbiamo chiaramente un rapporto concorrenziale con il programma della rete commerciale, ma i rapporti sono sempre stati di grande rispetto e diciamo così…di concorrenza e competizione sana. Quello che è accaduto mi dispiace perché è accaduto in diretta e, insomma, si poteva gestire in un altro modo.

Matano dunque non ha citato il chiarimento, diversamente dalla Branchetti che lo ha apertamente annunciato in diretta tv. Quella del giornalista è una smentita? Così la pensa proprio la sua collega dirimpettaia durante le feste, tant’è che in un’Instagram story torna all’attacco del conduttore e lo fa senza mezzi termini: