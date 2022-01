Scintille nel pomeriggio televisivo ed ad accenderle è la caccia all’ospite che si scatena su quello che fra poche ore potrebbe essere il marito di una donna trovata morta (al momento della pubblicazione è stato solo ritrovato un corpo, che potrebbe essere quello di Liliana Resinovich scomparsa a Trieste da alcune settimane). Tutto parte da un collegamento che l’inviata di La Vita in Diretta Filomena Leone (derubata tristemente un mese fa durante un collegamento) fa con il signore Sebastiano. Ad un certo punto Alberto Matano da studio sente che si è avvicinata alla sua giornalista e al suo ospite anche Ilaria Dalle Palle, inviata di Pomeriggio Cinque News. La situazione si scalda:

Dopo un breve intervento di Filomena Leone, che sottolinea la particolare circostanza in cui si sta trovando anche il signore Sebastiano, dato il ritrovamento di un corpo nelle vicinanze, Matano riprende la parola da studio, accorgendosi probabilmente che il marito di Liliana Resinovich è passato intanto da Simona Branchetti, in collegamento con l’inviata di Pomeriggio Cinque News:

Avevamo questa persona collegata con noi in diretta, la troupe di una trasmissione di una rete concorrente, di Canale 5 – lo dico, mi dispiace molto – in diretta ha sottratto di fatto Sebastiano che era in questo momento con la nostra inviata. Sono cose che succedono e che non dovrebbero accadere.

Nel corso della puntata odierna di La Vita in Diretta Alberto Matano è tornato nuovamente a collegarsi con l’inviata e il suo ospite, facendo un’ulteriore precisazione e mandando un’ulteriore stoccata al competitor Pomeriggio Cinque News:

Visto che noi siamo trasparenti e io vi dico tutto, noi avevamo un regolare appuntamento con il signor Sebastiano, che seguiamo da giorni, noi come Eleonora Daniele a Storie italiane. Naturalmente è una vicenda che ha colpito tutti la scomparsa di questa donna dal 14 dicembre e quindi avevamo un appuntamento con lui per parlare delle novità. Poi avete visto quello che è accaduto in diretta e devo dire che sono momenti che non mi appartengono: non è il mio stile, per fortuna.