Ha del clamoroso quanto accaduto durante la puntata odierna de La vita in diretta. Il programma di Alberto Matano si è occupato dei casi di furto che stanno scuotendo la normalità di alcune abitazioni in Veneto da parte di una banda che è stata ribattezzata “la banda dei VIP” poiché questi furti danneggiano imprenditori di una certa leva. Nel servizio la giornalista Flavia Marimpietri parla di bottini milionari messi a segno da 3/4 persone, tutti a volto coperto che sorprendono le vittime in casa a ora di cena.

A quanto pare sorprendono anche gli inviati di una trasmissione d’informazione, persone che vogliono solo fare il loro lavoro. Filomena Leone (giornalista inviata de La vita in diretta) e la troupe sul campo non potevano minimamente pensare che a pochi metri dal punto del collegamento, cuore dei fatti, la loro macchina venisse presa di mira dai ladri.

Dopo aver mandato in onda un servizio pre-registrato sulla vicenda, Matano si è collegato con la troupe seppur già coinvolta negli attimi concitati della denuncia ai carabinieri per un fatto che – fra l’altro – è avvenuto pochi istanti prima di andare in onda:

Sì sto bene – dice Filomena Leone – Un grande spavento come puoi immaginare. Subito dopo il primo collegamento con voi a quanto pare ci hanno rotto il finestrino della macchina. Avevamo parcheggiato a pochissimi metri dalla villa che è stata teatro della rapina (di Fernando Renè Caovilla, imprenditore calzaturiero, ndr) il 2 dicembre scorso. Hanno rubato le borse che avevamo all’interno con il computer. Probabilmente ci hanno visto o la villa dell’imprenditore era ancora sotto lo sguardo dei rapinatori. I carabinieri ci hanno detto che stanno ricevendo molte segnalazioni di questo tipo.

Rapina in diretta durante #LaVitaInDiretta.

I ladri hanno rubato tutto quello che c’era nell’auto della troupe Rai pic.twitter.com/pOKmQZN1BT — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 10, 2021

Il cameraman inquadra il vetro spaccato dai rapinatori: “I carabinieri ci hanno detto che due minuti prima son passati qui e non hanno visto nessun movimento sospetto”. Alberto Matano, preoccupato per le condizioni della giornalista e della troupe (fortunatamente nessuna conseguenza per loro), ha sottolineato l’assurdità dell’episodio: “In tre anni che faccio questo programma non mi era mai capitata una cosa del genere“.