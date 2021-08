La vita in diretta 2021-2022 è ventiduesima edizione del programma quotidiano di Rai 1 (rete sulla quale è approdata nel 2000, dopo la nascita su Rai 2), che racconta i fatti di cronaca e attualità del Paese, grazie ai collegamenti con gli inviati presenti sui luoghi dove essi avvengono.

Chi condurrà La vita in diretta 2021-2022

Alla conduzione della nuova edizione della Vita in diretta torna ancora una volta Alberto Matano, che è al timone del programma dalla stagione 2019-2020, quando fece coppia con Lorella Cuccarini. Dalla scorsa edizione l’ex volto del Tg1 conduce in solitaria il programma d’informazione, dopo esserne diventato anche capo progetto e dopo averne ridisegnato l’impostazione. A partire dallo scorso anno, infatti, il racconto dei fatti è tornato a essere legato quasi esclusivamente al lavoro sul campo degli inviati, che interloquiscono in studio con il giornalista. La seconda parte di trasmissione, che si svolge attorno a un tavolo, vede invece il padrone di casa coinvolgere gli ospiti seduti insieme a lui in discussioni su alcune notizie della giornata.

La vita in diretta 2021-2022: orario

Per seguire La vita in diretta bisogna sintonizzarsi ogni pomeriggio su Rai1, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 17:05, dopo la striscia informativa del Tg1. Il programma ha una breve anteprima, che precede l’edizione delle 16:45 del notiziario, che ingloba, come avviene ormai da diversi anni, il Tg1 Economia. La durata della trasmissione è stata ridotta a partire dalla scorsa edizione, anche per andare a compattare maggiormente il programma. Ogni giorno Alberto Matano saluta i telespettatori alla fine di ogni puntata verso le 18:40, passando la linea a L’eredità.

La vita in diretta 2021-2022: puntate

Il programma raggiunge mediamente in una stagione televisiva circa 200 puntate. La scorsa edizione ha totalizzato 197 appuntamenti.

La vita in diretta 2021-2022: streaming

La vita in diretta si può seguire ogni pomeriggio anche in diretta streaming su RaiPlay, dove le puntate sono poi recuperabili anche una volta terminata la diretta su Rai 1.