L’Eredità: quando inizia, nuove puntate, campione, cast

L’Eredità è il game show del preserale di Rai 1, condotto da Flavio Insinna.

Nell’autunno 2021, andrà in onda la ventesima edizione del programma, prodotto in collaborazione con Banijay Italia.

L’Eredità: quando inizia?

La nuova edizione del game show di Rai 1 andrà in onda a partire dal prossimo 27 settembre, al termine della quindicesima edizione di Reazione a Catena – L’intesa vincente. Il programma ha inizio alle ore 18:45.

Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Rai Play dove è possibile anche recuperare le puntate dopo la messa in onda.

L’Eredità: nuove puntate

Le nuove puntate del game show andranno in onda fino al 5 giugno 2022.

Le puntate che verranno trasmesse saranno circa 240.

L’Eredità: chi condurrà

Il conduttore del game show sarà Flavio Insinna. Il conduttore e attore romano condurrà il programma per la quarta edizione consecutiva.

L’Eredità: chi sono le Professoresse

Le Professoresse del game show di Rai 1 sono Sara Arfaoui e Ginevra Pisani che saranno presenti nel programma per la terza edizione consecutiva.

In quest’edizione, le Professoresse affiancheranno Flavio Insinna in una nuova veste, non ancora svelata.

La Ghigliottina

Nel game show di Rai 1, 7 concorrenti si sfidano in diverse prove ad eliminazione fino ad arrivare alla fase finale del gioco, la famosa Ghigliottina, dove il campione della puntata deve indovinare la parola attraverso cinque “parole indizio”.

Le prove presenti nella nuova edizione saranno le seguenti: Gli Abbinamenti, L’Una o l’Altra, I Fantastici Quattro, La Parola, Il Triello, 2 passi dalla Ghigliottina e La Ghigliottina.

Ne Gli Abbinamenti, tutti i concorrenti, tranne il campione in carica, hanno a disposizione 30 secondi per risolvere 10 abbinamenti. Se il concorrente completa gli abbinamenti in tempo, passa al gioco successivo, altrimenti va a rischio eliminazione con la scalata doppia.

In L’Una o l’Altra, ogni concorrente deve rispondere ad una domanda. Se commette due errori va a rischio eliminazione.

Ne I Fantastici Quattro, ogni concorrente deve associare un evento all’anno in cui è avvenuto. Se si commettono due errori, si va a rischio eliminazione.

Ne La Parola, i concorrenti devono associare una parola poco conosciuta della lingua italiana alla definizione corretta.

Ne Il Triello, ogni concorrente sceglie una domanda a cui è associato un valore compreso tra 10mila e 30mila euro. In caso di risposta corretta, il concorrente aggiunge il valore della domanda al proprio montepremi; se la risposta, invece, è errata, il valore della domanda viene diviso tra gli altri due sfidanti.

In 2 passi dalla Ghigliottina, il meccanismo è il medesimo del Triello. Ogni volta che il gioco passa da un concorrente all’altro, i montepremi dei concorrenti si sommano.

L’Eredità: il Campione

L’ultimo campione in carica del game show è Fabrizio Di Massimo, proveniente da Latina.

Lo studio

Il programma va in onda dallo Studio 4 degli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi, in Roma.

L’Eredità: come partecipare

Chi vuole partecipare come concorrente al game show di Rai 1 può inoltrare la propria candidatura, chiamando il numero 02 2828000 o compilando il form on line al seguente indirizzo: https://leredita.it/casting/.