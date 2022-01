Dopo quanto accaduto ieri pomeriggio, la puntata di oggi di Pomeriggio Cinque News si è aperta con un chiarimento che Simona Branchetti ha voluto fornire ai propri telespettatori circa quanto avvenuto per quanto riguarda il caso di Liliana Resinovich. La conduttrice ha esordito così:

La giornalista poi prosegue:

Siamo qui tutti per lavorare nelle migliori condizioni possibili, ma purtroppo lui come me sa, che, quando si sta sul campo, a volte questo non sempre è possibile. Ma insomma noi siamo qui tutti per fare lo stesso lavoro, per fare cronaca, raccontare in diretta anche fatti dolorosi come quelli che vi stiamo raccontando anche in questi giorni. Prima di tutto il nostro rispetto, il nostro pensiero va a chi in queste ore sta soffrendo come ad esempio Sebastiano, che oggi ritrovo con la nostra Ilaria Dalle Palle, che ancora ringrazio per il lavoro duro, preciso, da professionista che compie ogni giorno sul campo.