“Nessuno si è comportato in modo scorretto. Abbiamo degli ottimi inviati e Ilaria Dalle Palle è tra questi e oggi ha fatto ottimamente il suo lavoro” esordisce Simona Branchetti, da noi interpellata per capire come avesse accolto le parole piovute su di lei e su Pomeriggio Cinque News nel pomeriggio di oggi, quando Alberto Matano si è scagliato contro il programma di Canale 5 in seguito a quello che lui avrebbe vissuto come uno “scippo” in diretta dell’ospite che fino a quel momento era collegato con Filomena Leone da Trieste.

Matano, riguardo al passaggio repentino del signore Sebastiano, marito di Liliana Resinovich, il cui corpo molto probabilmente è stato ritrovato nella giornata di oggi nelle vicinanze della sua casa (deve ancora essere identificato), al programma di Simona Branchetti, si è espresso in questo modo:

Sono cose che succedono e che non dovrebbero accadere. […] Sono momenti che non mi appartengono: non è il mio stile, per fortuna.

La giornalista del Tg5, alla guida durante queste vacanze del programma pomeridiano di Canale 5, ha espresso stupore per la reazione del collega, che giudica “incomprensibile, nonostante la stima professionale per lui”. Branchetti poi spiega di fronte alla possibile obiezione che ci potesse accordare preventivamente fra le due trasmissioni, dato che il signor Sebastiano ha espresso apertamente la volontà di parlare sia a La Vita in Diretta sia a Pomeriggio Cinque News:

Noi non prendiamo accordi, ma diamo notizie e, quando ho dato la linea ad Ilaria, lei ha dato la notizia che aveva!

“Nessuna concorrenza sleale” quindi secondo Simona Branchetti, che parte con il suo programma ben venti minuti dopo La Vita in Diretta di Alberto Matano. Con Rai 1 già posizionata sul caso di Trieste in seguito agli aggiornamenti che vedevano il ritrovamento di un corpo all’interno di un sacco nero, Pomeriggio Cinque News nell’aprire la puntata a sua volta è voluto partire dalla tragica vicenda di cronaca. Mere logiche televisive di fronte alle quali non si vede in nessuno dei casi un rispetto per il dolore legato all’ormai quasi certa notizia di una morte; forse è arrivato il momento di aprire un’ampia riflessione.