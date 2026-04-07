Siani e Pieraccioni vincono a Pasquetta, cala Le Donne della Bibbia. I dati Auditel del 6 Aprile 2026

Io e Te Dobbiamo Parlare. Siani e Pieraccioni, tra gag e risate, non hanno solo parlato: hanno rappresentato l’umore degli italiani dopo Pasqua. La voglia di ridere è molta e un giorno come Lunedì dell’Angelo sembrerebbe essere quello giusto per darsi al buon gusto e alla spensieratezza. La platea televisiva ha pensato questo e ha, quindi, scelto di premiare Raiuno con un film uscito a Natale scorso ma con risultati ottimi anche dopo le festività pasquali.

Lo Share parla chiaro: i comici hanno realizzato, nella loro prima opera insieme, il 15,7% di Share. Le Donne della Bibbia si ferma al 15,5% di Share, risultato leggermente in calo per Canale 5 dopo il buon esordio nella puntata iniziale. La storia funziona, ma il pubblico in maggioranza ha cambiato direzione e canale semplicemente perchè una commedia attira di più rispetto a una mini-serie dalle tematiche importanti e complesse.

Io e Te Dobbiamo Parlare vince a Pasquetta, in calo Le Donne della Bibbia

Le reti cadette hanno scelto cose differenti e contenuti specifici: a partire da Rai2 che propone la prima puntata di The Floor – Ne rimarrà solo uno. Il gioco è lo stesso che hanno condotto, nelle edizioni scorse, i due membri principali dei The Jackal. Fabio Balsamo e Ciro Priello, però, hanno lasciato il posto a Paola Perego e Gabriele Vagnato. Il co-conduttore è passato dai social al piccolo schermo, con il Battesimo televisivo fatto da Fiorello, in poco tempo ottenendo risultati incoraggianti.

L’inizio di questa nuova avventura professionale coincide con il 5,5% di Share. Rai3 ritrova Massimo Giletti con Lo Stato delle Cose che cresce ulteriormente toccando quota 8,2% di Share. Rete4, con Quarta Repubblica, si attesta sul 5,5% di Share. Italia Uno ripesca dalla soffitta dei grandi classici riproponendo un episodio della saga The Transporter: il terzo capitolo conquista il 6% di Share.

GialappaShow cresce su Tv8

La7 con La Torre di Babele ottiene il 3,2% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, torna sulla comicità con il secondo appuntamento del GialappaShow che totalizza il 5,5% di Share. Luca Argentero alla conduzione della seconda puntata ha permesso di accattivare nuove porzioni di pubblico.

Nove, invece, punta su Little Big Italy e si fa bastare il 2,9% di Share. Il Canale 20 non va oltre l’1,7% di Share con Tomb Raider – La Culla della Vita. La Banda di Chicago si ferma all’1,4% di Share su Rai4, mentre cresce fino all’1,6% di Share Dragon – La storia di Bruce Lee proposto da Iris. RaiMovie vira su Rio Lobo all’1,4% di Share.

Contro sorpasso di Scotti in access prime time

Nel preserale generalista italiano La Ruota della Fortuna ottiene il 25,1% di Share contro il 24% di Share targato Affari Tuoi. Scotti contro sorpassa De Martino nella disputa catodica che sta animando l’access prime time da diversi mesi. La battaglia televisiva si conferma accesa anche nella sera di Pasquetta.