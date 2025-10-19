Gabriele Vagnato, da Viva Raidue a The Floor: quando il Web diventa un trampolino per la ribalta

Gabriele Vagnato è un ragazzo del Duemila. Lui è nato un anno dopo l’inizio del nuovo millennio, ma con “ragazzo del Duemila” si intende rappresentante di quella generazione che avrebbe dovuto o potuto cambiare il mondo. Alle soglie del millennio si diceva che nel Duemila le macchine avrebbero volato e si sarebbe potuto addirittura viaggiare nel tempo.

Oggi a distanza di 25 anni da quell’inizio, quasi 26, le uniche volanti sono quelle delle Forze dell’Ordine e nel tempo si viaggia – tramite supporti – solo tramite Chat GPT con ricostruzioni parziali alla cui fine bisogna esclamare: “Skibidiboppi!”. Questo è lo scenario in cui un uomo – poco più che ventenne – oggi si affaccia se e quando vuole cercare di fare comunicazione.

Gabriele Vagnato e la rivincita dei content creator

Gabriele Vagnato, tanti come lui, è stato caricato di speranze. La realtà poi è stata molto diversa. Nel suo caso, però, le nuove tecnologie hanno fatto il proprio dovere. Vagnato è un risultato della socialmediaticità attuale: tutti connessi, sempre o quasi, tutti in linea. Il giovane content creator ha sfruttato questa situazione per distinguersi su TikTok. Ha iniziato a fare video divertenti di vario genere, in cui coinvolgeva diversi tipi di persone tra il serio e il faceto. Vagnato, inoltre, ha dimostrato di essere spigliato e originale. Cosa affatto scontata sul Web, dove in larga parte si tende a copiare un trend. Vagnato, invece, per lungo tempo è stato il trend che chiunque seguiva.

Questa differenza, dentro e fuori la Rete, l’ha notata Fiorello che – essendo curioso e patito di nuovi media – è stato per un periodo abbastanza lungo su TikTok. Lo showman ha visto Vagnato ed è rimasto colpito da quello che faceva e come lo faceva. Così lo ha chiamato per l’imminente edizione di Viva Raidue. Correva l’anno 2022. Da allora ha fatto due edizioni del programma accanto al mattatore siciliano, in qualità di inviato.

Fiorello scopre un talento

Fiorello l’ha promosso in tutti i modi e i risultati si sono visti. La risonanza di Vagnato è cresciuta esponenzialmente: lo abbiamo visto anche in altri contesti televisivi. Da LoveMi, al Tim Summer Hits, fino all’esperimento di Amazon Prime Video con Alessia Marcuzzi Red Carpet – Vite al Tappeto. È seguita la presenza a Playlist e al Fatti Sentire Festival su Raidue, sempre in qualità di conduttore. La scalata, in questi anni, c’è stata. Ora è il momento di affermarsi.

L’occasione arriva grazie a Paola Perego che lo porta con sè a The Floor. Il programma che fu dei The Jackal. Altro prodotto della Rete passato al piccolo e grande schermo. Gabriele Vagnato (e non solo) deve molto al Web, infatti continua a lavorarci con i suoi Vlog in cui tra gli altri ha intervistato anche Fedez e Amadeus. Un content creator a tutto tondo, ma ancor più un’eccezione che conferma la regola.

Da TikTok a Raidue

Il Web è una giungla, in cui c’è però qualche creatura su cui scommettere. Fiorello ha trovato Vagnato. Scusate se è poco, ha detto il giovane una volta. Il giudizio vero e proprio sul suo conto, però, lo darà il tempo. Per il momento sembra essere dalla sua parte. Un alleato da gestire e cogliere, esattamente come l’altalena di emozioni che l’etere – televisivo e telematico – porta con sè.