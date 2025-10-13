Alessia Marcuzzi tra Rai, Mediaset e Prime Video: il futuro della conduttrice resta un rebus

Alessia Marcuzzi è al centro degli equilibri televisivi. La conduttrice è in Rai, ma potrebbe fare qualcosa a Mediaset e sta per tornare su Prime Video.

Alessia Marcuzzi, in estate, era al centro del dibattito televisivo perchè risultava tra i volti Rai a cui non era stato rinnovato alcun programma. La conduttrice, infatti, aveva condotto Boomerissima che non è stato rinnovato e da Viale Mazzini hanno preferito lasciare le cose in stand-by. Non è una porta chiusa, per la Marcuzzi, che continua a lavorare in Rai, significa solo fare scelte diverse. Allora la presentatrice si adegua e fa un passo indietro: prosegue la sua avventura professionale all’interno della giuria di Tale e Quale Show ma si guarda anche intorno.

Non è un caso, infatti, vederla il sabato sera da Maria De Filippi per la Lypsinc Battle di Tu Sì Que Vales: vuol dire che la donna è tornata al centro del tele-mercato. Una scelta necessaria per stabilire, forse, un futuro prossimo ancora da scrivere e sicuramente da programmare. Alessia Marcuzzi, televisivamente parlando, è in ottimi rapporti con tutti. Deve capire, però, dove è possibile mettere insieme un progetto valido, che la veda nuovamente al centro dell’attenzione.

Alessia Marcuzzi tra aspettative e nuovi progetti

La donna, già quando rifiutò la conduzione dell’Isola dei Famosi dopo edizioni in cui era stata al timone del reality, aveva detto di sentire la necessità di capire cosa potesse ancora dare al piccolo schermo. È seguito un piccolo esperimento su Prime Video con la Gialappa’s Band, dal titolo Red Carpet, è poi l’approdo in Rai con Boomerissima. Ora le cose sembrano essere cambiate ancora: Alessia Marcuzzi resta al fianco di Carlo Conti, ma va anche dall’amica e collega De Filippi per costruire forse gli equilibri di un avvenire in cui farà da spola. La conduttrice andrà dove sentirà di potersi esprimere al meglio: un concept su misura, in termini di format, non sarebbe male.

Intanto una dimensione (nuova) ha provato a garantirgliela Prime Video: il nuovo show dell’azienda si chiama The Traitors e prende le mosse da un esperimento olandese che ha già avuto diversi riconoscimenti, una sorta di reality ampliato. Alessia Marcuzzi farà da maestra cerimoniere nella versione italiana. Insomma la celebre conduttrice è al centro di un momento particolare, a livello lavorativo potrebbero aprirsi tante porte. Anche qualche contatto in chiave Sanremo 2026, ma restano ipotesi.

Non solo Prime Video

La realtà è che Alessia Marcuzzi non ama più farsi scegliere, ma vuole scegliere lei il suo abito migliore per il piccolo schermo. Non stiamo parlando di sartoria, ma di necessità e virtù professionali che oggi coincidono con le velleità di una professionista matura che mette davanti la sua esperienza alla necessità di apparire. In video sì, ma soltanto se ci sono i presupposti per qualcosa di buono. Evidentemente le premesse impongono un finale di 2025 in attesa, per sbocciare – magari – a inizio 2026 con tante novità. Marcuzzi scalda i motori: è pronta a una rincorsa poderosa, quella che aspettava da tempo. Il momento propizio per accelerare sembra essere arrivato.