Affari Tuoi, De Martino “soccorre” Martina Miliddi: cosa è successo dopo l’esibizione

La puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino, ha regalato momenti esilaranti e imprevisti. La concorrente Leila ha conquistato il pubblico con una scelta legata ai tarocchi, mentre la ballerina Martina Miliddi ha regalato una performance indimenticabile, con tanto di imbarazzo e risate.

La puntata di Affari Tuoi del 16 marzo 2026 ha offerto uno spettacolo ricco di momenti comici e imprevisti, grazie alla conduzione scoppiettante di Stefano De Martino.

L’atmosfera in studio si è animata subito grazie alla partecipazione di Leila, una visurista di Udine, appassionata di numerologia e tarocchi.

La sua scelta del pacco numero 10, infatti, ha fatto scattare una serie di battute divertenti, trasformando la puntata in un divertente omaggio a La Ruota della Fortuna, storico programma condotto da Gerry Scotti.

Tra “La Ruota della Fortuna” e il cambio di pacco

Il pacco scelto da Leila, associato ai tarocchi, ha fatto scattare una risata generale in studio, con De Martino che ha scherzato sul “cambio di gioco” e ha ironicamente usato lo slogan famoso della Ruota della Fortuna: “Compra una vocale”.

Herbert Ballerina è stato coinvolto in un simpatico siparietto, che ha aggiunto un tocco di leggerezza al gioco.

Leila, dopo aver scelto il suo pacco, ha deciso di cambiare idea, trovandosi però davanti a un oggetto comico messo a punto da Herbert: il “cane-pesce anti-squalo“.

Nonostante l’ironia, la sua intuizione si è rivelata vincente, portandola a vincere un premio di circa 53.000 euro. Un risultato che ha entusiasmato la concorrente, contribuendo a una serata ricca di emozioni.

Il balletto che ha fatto ridere tutti

Un altro momento esilarante è arrivato con l’esibizione di Martina Miliddi, una ballerina che ha eseguito una coreografia su It’s a Man’s Man’s Man’s World. Il suo ingresso, elegante e misterioso, in total black su un tavolo nero ha conquistato subito l’attenzione del pubblico.

Tuttavia, al termine della performance, è scattato un silenzio inaspettato: nessuno ha applaudito subito.Martina, un po’ imbarazzata, ha rotto il ghiaccio con una battuta divertente: “È la fine più brutta di sempre!”. Dopo qualche secondo di gelo, il pubblico ha finalmente applaudito, e De Martino, con il suo caratteristico senso dell’umorismo, ha tranquillizzato la ballerina, spiegando che tutti stavano aspettando con rispetto il finale della sua performance.

Il tutto si è concluso con risate generali e un’atmosfera di totale complicità in studio, confermando ancora una volta il clima spensierato e imprevedibile che Affari Tuoi sa regalare ogni settimana.