Un’ultima stagione, quella di Sex Education 4, che regalerà ai fan della popolare serie tv Netflix una degna conclusione alle vicende dei suoi personaggi. Non solo il protagonista Otis (Asa Butterfield), ma anche tutti i suoi amici, sempre più alle prese con gli ostacoli che ogni adolescente di oggi incontra lungo la sua strada. Non solo nell’intimità, ma anche nei rapporti con gli altri e con sé stesso. Creata da Laurie Nunn, Sex Education 4 promette risate, riflessioni e qualche lacrimuccia. Siete curiosi di sapere com’è la stagione finale? Proseguite nella lettura!

Sex Education 4, uscita

La quarta ed ultima stagione della serie è disponibile su Netflix a partire da giovedì 21 settembre 2023, in tutti i Paesi in cui la piattaforma è disponibile.

A che ora esce Sex Education 4 in Italia?

Come tutte le serie tv originali di Netflix, anche Sex Education 4 è disponibile in Italia dalle 09:00 della sua data di uscita, ovvero giovedì 21 settembre 2023.

Sex Education 4, la trama

Sex Education Season 4. Cr. Samuel Taylor/Netflix © 2023. Le foto di Sex Education 4, l'ultima stagione su Netflix Guarda le altre 15 fotografie → Dopo la chiusura della Moordale, Otis ed Eric (Ncuti Gatwa) ora affrontano una nuova sfida: il primo giorno al liceo Cavendish. Otis è nervoso riguardo alla creazione della sua nuova clinica, mentre Eric prega che non siano visti di nuovo come sfigati.

Ma il Cavendish è uno shock culturale per tutti gli studenti della Moordale… pensavano di essere progressisti, ma questo liceo è molto più avanti. Oltre a una sessione giornaliera di yoga nel giardino comune, c’è un forte senso di sostenibilità e un gruppo di studenti noti per essere… gentili?

Viv (Chinenye Ezeudu) è totalmente sconvolta dall’approccio del liceo, che sembra gestito dagli studenti e non competitivo, mentre Jackson (Kedar Williams-Stirling) fa ancora fatica a dimenticare Cal (Dua Saleh). Aimee (Aimee Lou Wood) cerca qualcosa di nuovo iscrivendosi a una lezione di arte e Adam (Connor Swindells) si chiede se l’educazione tradizionale faccia per lui.

Negli Stati Uniti, Maeve (Emma Mackey) vive il suo sogno alla prestigiosa Wallace University come studentessa dell’autore di culto Thomas Molloy (Dan Levy). Otis ha ancora una cotta per lei, mentre si adatta a non essere più un figlio unico a casa, o l’unico terapeuta per gli studenti…

Sex Education 4, il trailer

Quanti episodi ha Sex Education 4?

In tutto, la quarta stagione è composta da otto episodi, proprio come le tre stagioni precedenti. In tutto, gli episodi della serie tv sono quindi 32.

Quante sono le stagioni di Sex Education?

La serie tv è composta da quattro stagioni: la prima è uscita nel 2019, la seconda nel 2020, la terza nel 2021 e la quarta nel 2023.

Sex Education 4, cast

L’ultima stagione della serie conferma il cast delle prime tre stagioni, ma aggiunge numerosi nuovi personaggi ed altrettanti interpreti. Tra loro, spicca Dan Levy, diventato famosi grazie a Schitt’s Creek.

Asa Butterfield è Otis Milburn, il protagonista, un ragazzo introverso e goffo che nel suo vecchio liceo ha aperto una clinica per dispensare consigli sessuali;

il protagonista, un ragazzo introverso e goffo che nel suo vecchio liceo ha aperto una clinica per dispensare consigli sessuali; Ncuti Gatwa è Eric Effiong , miglior amico di Otis, gay che vive in una famiglia ed in una comunità fortemente religiosa;

, miglior amico di Otis, gay che vive in una famiglia ed in una comunità fortemente religiosa; Emma Mackey è Maeve Wiley, studentessa molto intelligente ma con alcuni problemi a casa, che aiuta Otis nella gestione della clinica e verso cui poi prova dei sentimenti;

studentessa molto intelligente ma con alcuni problemi a casa, che aiuta Otis nella gestione della clinica e verso cui poi prova dei sentimenti; Gillian Anderson è Jean Milburn, madre di Otis, lavora come sessuologa;

madre di Otis, lavora come sessuologa; Connor Swindells è Adam Groff, ex compagno di scuola di Otis ed Eric, nonché ex fidanzato di quest’ultimo;

ex compagno di scuola di Otis ed Eric, nonché ex fidanzato di quest’ultimo; Kedar Williams-Stirling è Jackson Marchetti , studente e nuotatore;

, studente e nuotatore; Aimee Lou Wood è Aimee Gibbs, amica di Maeve;

amica di Maeve; Mimi Keene è Ruby Matthews, ragazza molto popolare nel vecchio liceo frequentato dai protagonisti e che ha avuto una storia con Otis;

ragazza molto popolare nel vecchio liceo frequentato dai protagonisti e che ha avuto una storia con Otis; George Robinson è Isaac Goodwin, ragazzo diversamente abile e vicino di casa di Maeve, con cui ha una relazione;

ragazzo diversamente abile e vicino di casa di Maeve, con cui ha una relazione; Alistair Petrie è Michael Groff, ex presidente del Liceo Moordale e padre di Adam, con cui ha un rapporto problematico;

ex presidente del Liceo Moordale e padre di Adam, con cui ha un rapporto problematico; Dua Saleh è Cal Bowman, studente non-binario che ha iniziato il percorso di transizione;

studente non-binario che ha iniziato il percorso di transizione; Hannah Waddingham è Sofia Marchetti, una delle due madri di Jackson;

una delle due madri di Jackson; Sharon Duncan-Brewster è Roz Marchetti, una delle due madri di Jackson.

Nuovi personaggi

Dan Levy è Mr. Molloy, insegnante di Maeve negli Stati Uniti;

insegnante di Maeve negli Stati Uniti; Thaddea Graham è O, terapista sessuale del nuovo liceo frequentato da Otis ed Eric;

terapista sessuale del nuovo liceo frequentato da Otis ed Eric; Lisa McGrillis è Joanna Millburn, sorella di Jean e zia di Otis;

sorella di Jean e zia di Otis; Anthony Lexa è Abbi, studentessa del liceo Cavendish che pratica la gentilezza;

studentessa del liceo Cavendish che pratica la gentilezza; Felix Mufti è Roman, fidanzato di Abbi;

fidanzato di Abbi; Alexandra James è Aisha Green, studentessa del liceo Cavedish non udente;

studentessa del liceo Cavedish non udente; Marie Reuther è Ellen.

Dov’è girato Sex Education?

La location principale della serie tv si trova a Wye Valley, tra Inghilterra e Galles. La suggestiva casa sulla collina in cui vive Otis con la madre è una struttura adibita a Bed & breakfast a Symonds Yat.

Quando uscirà la quinta stagione di Sex Education?

Netflix ha annunciato che Sex Education si chiude con la quarta stagione, e che quindi non ce ne sarà una quinta. Una decisione presa anche dopo l’annuncio di alcuni membri del cast originale di non tornare in eventuali nuovi episodi, come Ncuti Gatwa (che sarà il nuovo Dr. Who) ed Emma Mackey.

Dove vedere Sex Education 4?

È possibile vedere Sex Education 4 solo su Netflix: è quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Ci si può abbonare all’abbonamento Base con pubblicità (5,49 euro al mese), Base (7,99 euro al mese), Standard (12,99 euro al mese) e Premium (17,99 euro al mese).