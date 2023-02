Sex Education, Emma Mackey lascia la serie di Netflix: “Ho detto addio a Maeve”

Le riprese della quarta stagione di Sex Education si sono concluse da poco, coi nuovi episodi pronti a debuttare su Netflix entro la fine del 2023, ma sappiamo già da ora che se ci sarà una quinta stagione non dovrà fare a meno di una delle sue protagoniste, Maeve Wiley, interpretata dall’attrice britannica Emma Mackey.

L’addio di Emma Mackey non è una sorpresa per i fan della serie di Netflix, dal momento che il colosso dello streaming aveva già confermato una presenza ridotta per il personaggio di Maeve nella quarta stagione. Ora, però, l’ufficialità è arrivata da parte della stessa attrice in occasione di un’intervista concessa a RadioTimes.com.

A domanda diretta a proposito della sua presenza in un’eventuale quinta stagione, Emma è stata categorica: “Stagione 5? Abbiamo finito di girare la quarta la settimana scorsa. No, non penso che sarà nella stagione 5. Ho detto addio a Maeve“.

Non solo Maeve: tutti gli altri personaggi che non vedremo in Sex Education

Quello di Emma Mackey non sarà l’unico addio a Sex Education, purtroppo. Ncuti Gatwa, il prossimo Doctor Who che nella serie di Netflix ha interpretato in modo magistrale Eric Effiong, migliore amico di Otis, ha già confermato che non tornerà nella serie: “Ultimo giorno. Ultima volta. Addio e grazie per tutte le lezioni e per tutta la forza che mi hai dato“.

A questi annunci più recenti si affiancano quelli già confermati nei mesi scorsi. Simone Ashley, interprete di Olivia Hanan, ha detto addio a Sex Education dopo la conclusione della terza stagione, e lo stesso ha fatto Patricia Allison, interprete di Ola Nyman, la figlia di Jakob.

I nuovi episodi di Sex Education non vedranno la presenza nemmeno di Tanya Reynolds, interprete di Lily Iglehart nelle prime tre stagioni della serie di Netflix. Anche l’interprete dell’insegnante Emily Sands, Rakhee Thakrar, ha detto addio alla serie dopo le prime tre stagioni. Confermatissimi, invece, Asa Butterfield e Gillian Anderson, madre e figlio protagonisti assoluti della serie.