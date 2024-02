Sky e Now, tutte le nuove serie in uscita a marzo 2024

A Marzo 2024, Sky e NOW aggiornano il loro catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Sky e NOW a Marzo 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Sky e NOW a marzo 2024

Interessante l’offerta di serie tv del mese di marzo 2024 su Sky e NOW sia sul fronte dei titoli originali o inediti che delle acquisizioni e seconde visioni di prodotti già distribuiti in precedenza altrove. Inoltre il 1° marzo terminano sia la miniserie romantica un Amore con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, che la terza e ultima stagione di Warrior. L’11 marzo termina la stagione 14 di NCIS (in prima visione su Sky) mentre prosegue ogni domenica CSI: Vegas. Proseguono le puntate inedite di Call the Midwife – L’amore e la vita con la fine della stagione 10 e il debutto della 11.

4 marzo – The Regime , miniserie

, miniserie 8 marzo – Detective Cormoran Strike (più stagioni)

(più stagioni) 14 marzo – Vera s.11

s.11 18 marzo – NCIS: Hawaii s.2

s.2 19 marzo – Candice Renoir s.10

s.10 22 marzo – Call My Agent – Italia s.2 (prime 2 puntate)

s.2 (prime 2 puntate) 23 marzo – L’amore e la vita – Call the Midwife s.11

s.11 30 marzo – Capitaine Marleau s.4B

Le Serie tv Sky e NOW di marzo 2024 da non perdere

Novità interessanti e da non perdere tra le serie tv a marzo su Sky e in streaming su NOW, tra cui vogliamo inserire anche una serie che non è decisamente una novità ma che può essere riscoperta visto che ha ancora due stagioni inedite in Italia e altre in arrivo nel Regno Unito.

The Regime, miniserie (dal 4 marzo)

The Regime (inizialmente nota come The Palace) è una miniserie in 6 episodi di HBO che arriva in Italia su Sky in contemporanea con gli Stati Uniti. Al centro c’è il racconto di un anno di governo di un moderno regime europeo che inizia a sgretolarsi mentre prende i contorni di una dittatura. Una satira politica da non perdere con Kate Winslet e Matthias Schoenarts, scritta da Will Tracy e diretta sa Stephen Frears e Jessica Hobbs.

Detective Cormoran Strike (dall’8 marzo)

Inizialmente nota semplicemente come Strike, questa serie tv nasce nel 2017 e arriva in Italia dal 2019 su Premium Crime, passata anche in chiaro su Top Crime. Si tratta dell’adattamento dei romanzi scritti da J.K. Rowling con lo pseudonimo di Robert Galbraith. Cormoran Strike interpretato da Tom Burke è un veterano di guerra burbero e con una gamba sola che si reinventa investigatore privato in un piccolo e scalcinato studio. L’arrivo della segretaria Robin (Holliday Grainger) gli cambierà la vita. La serie segue fedelmente i romanzi quindi ogni stagione è un libro diverso. In Italia sono state trasmesse le prime tre rispettivamente con 3 e 2 puntate, sono inedite la quarta e la quinta che hanno quattro puntate. Esiste una sesta stagione che deve ancora esser rilasciata nel Regno Unito che è l’adattamento del sesto libro Cuore nero Inchiostro. Rowling ha intanto pubblicato un settimo libro che sarà ugualmente adattato.

Call My Agent – Italia, stagione 2 (dal 22 marzo)

Torna una tra le migliori serie tv dello scorso anno, Call My Agent – Italia ci riporta all’interno della CMA con gli agenti alle prese con i loro assistiti. Le guest star di questa stagione nei panni di versioni “esagerate” di loro stessi sono Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino e Gianmarco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi e Davide Devenuto, Elodie, Sabrina Impacciatore. Oltre al cast fisso degli agenti Michele Di Mauro, Sara

Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi (nel frattempo deceduta), tornano anche Sara Lazzaro, Kaze, Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti.

Non solo serie tv a Marzo su Sky e NOW

Finito Masterchef Italia da giovedì 7 marzo debutta la nuova stagione di Pechino Express condotta da Costantino Della Gherardesca e affiancato da Fru dei the Jackal. Il viaggio di quest’anno è la Rotta del dragone tra Vientam, Laos e Sri Lanka.

Tanti poi i documentari dei diversi canali di intrattenimento tra cui su Sky Documentaries Supereroi: la storia della DC Comics, Michelangelo – Santo e Peccato su Sky Arte, Ti Amo da Morire su Sky Crime, L’impero della Natura – una notte al parco del Colosseo su Sky Nature.