Pechino Express 2024: ci siamo. L’undicesima edizione della competition series targata Sky per il terzo anno consecutivo è ormai ai blocchi di partenza: la data di inizio è stata fissata a giovedì 7 marzo 2024 su Sky Uno ed in streaming su NOW, subito dopo, per intenderci la fine di Masterchef Italia.

Pechino Express 2024, i concorrenti

La comunicazione della data di partenza dell’edizione è anche occasione per rinfrescarci la memoria sul cast di Pechino Express 2024, già annunciato in autunno, prima della loro partenza:

Fabio ed Eleonora Caressa , “I Caressa”;

, “I Caressa”; Damiano e Massimiliano Carrara , “I Pasticcieri”;

, “I Pasticcieri”; Artem e Antonio Orefice , “I Fratm”;

, “I Fratm”; Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi , “I Romagnoli”;

, “I Romagnoli”; Nancy Brilli e Pierluigi Iorio , “I Brillanti”;

, “I Brillanti”; Kristian Ghedina e Francesca Piccinini , “I Giganti”;

, “I Giganti”; Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo , “Le Amiche”;

, “Le Amiche”; Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi, “Italia Argentina”.

Pechino Express 2024, il percorso

Questa edizione ha come sottotitolo “La Rotta del Dragone”. Un evidente riferimento ai luoghi ed ai Paesi che le otto coppie dovranno percorrere per giungere alla finale e conquistare la vittoria (e il premio finale, da donare ad una ONG che opera a favore delle popolazioni dei territori visitati).

Il viaggio comincerà dalle regioni settentrionali del Vietnam; si passerà poi di corsa per la natura incontaminata e le città ricche di spiritualità del Laos, fino a concludere il viaggio tra gli scenari suggestivi dello Sri Lanka.

Pechino Express 2024, conduttori

Sul capitolo conduzione, una conferma ed una novità. La conferma è rappresentata da Costantino della Gherardesca, presente nel programma fin dalla prima edizione, quando era stato concorrente, e guida dalla seconda.

Al suo fianco, quest’anno, non c’è più Enzo Miccio, co-conduttore delle ultime due edizioni ed anche lui ex concorrente, ma Gianluca Fru, tra i concorrenti più amati grazie alla sua partecipazione due stagioni fa, quando con Aurora Leone ha composto l’iconica coppia degli “Sciacalli”. Fru quest’anno è stato anche conduttore, insieme a Leone, di Italia’s Got Talent, su Disney+.

Pechino Express 2024, il promo

Oltre alla data di messa in onda, i fan del programma attendono con ansia anche il, che nell’era Sky non ha mai deluso in termini di originalità e simpatia. Quest’anno si ironizza sulle pubblicità dei profumi, con i concorrenti in posa come modelli fino a quando il finto profumo pubblicizzato, “Imprevist”, non sprigiona tutta la sua essenza. “Una stagione che profuma già di imprevisto”, dice il claim, promettendoci un’edizione ricca di sorprese.