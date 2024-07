Prime Video, tutte le nuove serie in uscita ad Agosto 2024

Ad Agosto 2024, Prime Video aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Prime Video ad Agosto 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita, in attesa delle novità previste per la prossima stagione e annunciate al Prime Video Presents.

Le serie tv su Prime Video ad Agosto 2024

Prime Video lo sa bene, ad agosto la gente va in ferie e spesso è alla ricerca di un film da vedere per trascorrere una serata rilassante. Così nel corso del mese arrivano molti film tra originali e prime visioni uscite al cinema nei mesi scorsi. Sul fronte serie tv l’attenzione è tutta concentrata sulla seconda stagione di Gli Anelli del Potere – Il Signore degli anelli che debutterà il 29 agosto in piattaforma. Non solo ma come fa anche Netflix con Mad Men e Lost, anche Prime Video aggiunge due titoli cult in catalogo con l’arrivo di Buffy e Prison Break.

1 Agosto – Fear the Walking Dead s.8

Naruto: Shippuden s.10

Batman: Caped Crusader s.1 (animazione)

s.8 s.10 s.1 (animazione) 5 Agosto – Buffy – L’ammazzavampiri s.1-7

s.1-7 19 Agosto – Prison Break s.1-5

Betty la Fea – La storia continua s.1 (finale di stagione)

s.1-5 s.1 (finale di stagione) 29 Agosto – Gli Anelli del Potere – Il signore degli anelli s.2

Batman: Caped Crusader – prima stagione (1° agosto)

Una serie animata che è una rivisitazione della mitologia di Batman, con un “Pinguino” donna che ha già fatto discutere nelle ultime settimane, doppiato in originale da Minnie Driver. In Batman Caped Crusader a Gotham City i corrotti sono più numerosi dei buoni, i criminali imperversano indisturbati e i cittadini rispettosi della legge vivono in un costante stato di terrore. Forgiato dal fuoco della tragedia, il ricco Bruce Wayne diventa qualcosa di più e, allo stesso tempo, meno che umano: Batman.

Gli anelli del potere – Il Signore degli anelli – seconda stagione (29 agosto)

Gli anelli del Potere – Il Signore degli anelli è l’epica seconda stagione della serie tv ispirata al mondo della saga di Tolkien. Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, Sauron deve ora contare sulla sua astuzia per ricostruire la sua forza e vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di soggiogare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà. In un mondo sull’orlo del baratro, elfi, nani, orchi, stregoni e pelopiedi dovranno rivedere le loro amicizie e alleanze per aggrapparsi a quello che più conta: restare uniti.

Prime Video ad Agosto, non solo serie tv

Sarà un mese particolarmente ricco di film quello di agosto su Prime Video. Arriveranno la rom-com che ha conquistato il botteghino di tutto il mondo Anyone but You – Tutti tranne te con Sydney Sweeney e Glenn Powell (il 2 agosto); Sweeney che con Dakota Johnson è nel cast di Madame Web il film ambientato nell’universo di Spider-Man che è risultato un discreto flop al box office (in arrivo il 19 agosto).

Oltre ai film in prima visione dopo l’uscita al cinema, arrivano 4 film originali ad agosto:

8 Agosto – One Fast Move : Un soldato congedato con disonore cerca il padre che lo aveva abbandonato affinché lo aiuti a perseguire il suo sogno di correre con le moto SuperSport.

: Un soldato congedato con disonore cerca il padre che lo aveva abbandonato affinché lo aiuti a perseguire il suo sogno di correre con le moto SuperSport. 9 Agosto – Arthur the King – Insieme ad ogni costo : la storia dell’amicizia tra il corridore Michael Light (Mark Walhberg) e un cane randagio lungo 10 giorni e 435 miglia. Un’incredibile storia vera con al centro Light in cerca di una nuova vittoria che riesce a farsi sponsorizzare per partecipare, insieme a una squadra di atleti, al Campionato del Mondo di Adventure Racing (corse d’avventura) nella Repubblica Dominicana.

: la storia dell’amicizia tra il corridore Michael Light (Mark Walhberg) e un cane randagio lungo 10 giorni e 435 miglia. Un’incredibile storia vera con al centro Light in cerca di una nuova vittoria che riesce a farsi sponsorizzare per partecipare, insieme a una squadra di atleti, al Campionato del Mondo di Adventure Racing (corse d’avventura) nella Repubblica Dominicana. 16 Agosto – Jackpot: commedia di Paul Feig con Awkwafina e John Cena. In un futuro prossimo, in California è stata istituita una “Grande Lotteria” in cui la posta in gioco è uccidere il vincitore per incassare il suo jackpot miliardario. Kate Kim si ritrova con il biglietto vincente e per sopravvivere si affida alla protagonione di Noel Cassidy, un agente dilettante.

commedia di Paul Feig con Awkwafina e John Cena. In un futuro prossimo, in California è stata istituita una “Grande Lotteria” in cui la posta in gioco è uccidere il vincitore per incassare il suo jackpot miliardario. Kate Kim si ritrova con il biglietto vincente e per sopravvivere si affida alla protagonione di Noel Cassidy, un agente dilettante. 23 Agosto – Falla girare 2: commedia di e con Giampaolo Morelli. Da oltre un anno il mondo è offline, tutti sembrano rassegnati compreso Nathan che faceva l’influencer e ora è diventato promoter di attrezzature per la casa. Suo fratello Arturo e i suoi amici l’ex spacciatore Oreste e il giornalista Guglielmo non se la passano meglio. Quando Arturo si lascia sfuggire che negli uffici del comune c’è un debolissimo segnale, Nathan decide di voler riportare internet nel mondo.