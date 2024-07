Netflix, tutte le nuove serie in uscita ad Agosto 2024

Ad Agosto 2024 Netflix aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Netflix di Agosto 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Netflix ad Agosto 2024

Attesi ritorni e sorprendenti novità caratterizzano il mese di Agosto su Netflix come la prima parte della quarta stagione di Emily in Paris e la stagione finale di The Umbrella Academy, ma anche l’arrivo dell’imprevedibile Kaos sull’antica mitologia greca e il medical drama spagnolo Respira. E poi ritornano titoli storici come Mad Men e Lost, due pietre miliari della serialità.

1 Agosto – Unstable s.2

Come Uccidono le brave ragazze s.1

Mad Men s.1-7

Shamaran s.2

Lost s.1-6

Candidato Unico s.2 (Francia)

Renai Battle Royal s.1 (Giappone)

Terminator Zero s.1 (animazione)

Le serie tv Netflix da non perdere ad Agosto 2024

Naturalmente se non le aveste mai viste le serie consigliate del mese di Agosto sono Mad Men e Lost perché rappresentano due punti saldi della serialità degli anni 2000. Ma visto che non amiamo aggrapparci al passato, tra ritorni e novità non mancano i titoli da vedere o su cui buttare un’occhio.

Unstable – seconda stagione (1 Agosto)

Tornano Rob Lowe e il figlio John Owen Lowe nei panni di un folle e ricco miliardario, imprenditore di biotecnologie e di suo figlio che vorrebbe staccarsi dall’ombra paterna ma finisce per esservi risucchiato. Una divertente commedia che gioca tutto sulle situazioni eccentriche e surreali create dal suo protagonista, che in questa seconda stagione testa il figlio per capire se possa raccoglierne l’eredità. Una coppia Unstable…come il titolo.

Come uccidono le brave ragazze – prima stagione (1 Agosto)

Come uccidono le brave ragazze è una serie tv tratta dal romanzo di Holly Jackson, A good Girl’s Guide to Murder, ordinata da BBC Three e iPlayer e prodotta da BBC Studios e Netflix con Moonage Pictures. Pip Fitz-Amobi non è convinta che Sal Singh cinque anni prima abbia ucciso la sua fidanzata. Il ragazzo è stato arrestato e per tutti i l caso è chiuso, ma Pip deciderà di indagare. C’è ancora un killer a piede libero?

The Umbrella Academy – quarta stagione (8 Agosto)

I fratelli Hargreeves di The Umbrella Academy tornano per un’ultima avventura. Dopo il finale della terza stagione con il ripristino della loro linea temporale provocato dall’epico scontro conclusivo, i fratelli e sorelle si sono separati. Privati dei poteri devono capire come creare una loro vita autonoma rispetto a quello che erano prima. Ma le particolarità di questo mondo rendono tutto più difficile, il loro padre Reginald è vivo e gestisce un impero crudele e potente. Esiste poi l’organizzazione i Custodi che organizza incontri clandestini credendo che la realtà in cui vivono sono una menzogna. I fratelli Hargreeves salveranno il mondo…per l’ultima volta?

Emily in Paris – quarta stagione, prima parte (16 Agosto)

Prima parte della quarta stagione di Emily In Paris (gli ultimi episodi arriveranno il 12 settembre e sono stati girati in parte in Italia con nel cast Raoul Bova, Anna Galiena ed Eugenio Franceschini). Dopo il disastroso matrimonio di Camille e Gabriel, la ragazza prova forti sentimenti per due uomini ma la ex di Gabriel è incinta e la situazione con Alfie diventa complicata. Intanto Sylvie deve risolvere uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale.

Kaos – prima stagione (29 Agosto)

Jeff Goldblum è Zeus, Janet McTeer è Era, Cliff Curtis è Poseidone, Killian Scott è Orfeo mentre David Thewlis è Ade in questa rilettura delle antiche divinità greche intitolata Kaos e in arrivo il 29 Agosto su Netflix. Dopo aver scoperto una ruga sulla sua fronte, Zeus inizia ad avere paranoie, temendo stia per arrivare la sua fine. Ade prende il controllo del regno delle tenebre, Era domina la terra e lo stesso Zeus, Dioniso ha ormai perso ogni freno inibitore, Poseidone si interessa solo del mare. Sulla Terra così c’è chi invoca cambiamenti tra cui Riddi, Orfeo, Ceneo e Arianna che con ruoli diversi iniziano a ribellarsi agli dei.

Respira – prima stagione (30 Agosto)

Respira è un medical drama spagnolo, ambientato a Valencia, nell’ospedale pubblico Joaquin Sorolla dove medici specializzandi lavorano senza sosta ai ritmi frenetici del pronto soccorso. Ma anche dove tensioni, emozioni e persino il desiderio fanno battere il cuore al personale che vive sempre di più sul filo del rasoio. L’arrivo di un illustre paziente è la miccia che dà vita a uno sciopero senza precedenti. Nel cast c’è Manu Rios e l’autore è Carols Montero di Elite.

Non solo serie tv ad Agosto su Netflix

Come ogni mese il catalogo di Netflix si arricchisce anche di altri contenuti non fiction: docu-serie, documentari, reality, show che catturano l’attenzione del pubblico. Tra questi gli speciali comici di Joe Rogan (il 4) e Matt Rife (il 13), le edizioni di Messico e Regno Unito di L’Amore è Cieco, ma anche il nuovo reality coreano The Influencer, rilasciato settimanalmente con una sfida tra star dei social. Nella mente di un cane e Blue Ribbon – Il campionato di cucina USA sono tra gli altri titoli del mese.