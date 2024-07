Prime Video Italia palinsesti 2024/25, film e serie tv: Citadel Diana, Costiera, Maccio Capatonda e i romanzi di TikTok

Seconde stagioni per Pesci Piccoli e Gigolò per caso, Alessandro Gassmann sarà Babbo Natale nel 2025

Serata di gala a Roma per la presentazione della stagione 2024/25 di Prime Video che Marco Azzani, Country Managing Director di Amazon, ha definito “la migliore di sempre“. Tra i cosplayer di Fallout e The Boys, i tavoli dedicati ai film e alle serie tv internazionali, i vertici di Prime Video hanno snocciolato titoli, date e talent confermando il “suo ruolo di player chiave in Italia, con un costante lavoro sui contenuti, che ha l’obiettivo di offrire ai propri spettatori storie sempre nuove e avvincenti, con altissimi standard produttivi”. Scopriamo tutti gli annunci del mondo film e serie tv tra novità e ritorni (qui trovate gli annunci di sport e show).

Prime Video 2024/25 serie tv, le novità

Maccio Capatonda

La novità inaspettata degli annunci di Prime Video è l’arrivo di una serie con Maccio Capatonda. Al momento non si sa nulla, né il titolo, né un accenno di trama. La serie in 6 episodi prodotta da Banijay Italia arriverà nel 2025, scritta da Marcello Macchia, Alessandro Bosi, Mary Stella Brugiati e Valerio Desirò.

Il Baracchino

Nuova serie tv italiana animata per adulti. Il Baracchino racconta di un tempio della comicità guidato da Maurizio (Lillo) che è ormai pronto per chiudere tutto. Claudia (Pilar Fogliati) aspirante art-director idealista non si vuole arrendere e recluta un gruppo di comici per una serata open mic. Tra le voci dei vari personaggi troviamo Luca Ravenna, Michela Giraud, Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Daniele Tinti, Salvo Di Paola, Yoko Yamada ma anche Pietro Sermonti e Frank Matano.

Costiera

Light action drama ambientato a Positano e dintorni e pronto a conquistare il mondo. Costiera, girata in inglese, prodotto da Lux Vide, arriverà nel 2025 e vede Jesse Williams come protagonista, circondato da un cast composto da Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno, Pierpaolo Spollon, Antonio Gerardi. Diretti da adam Bernstein e Giacomo Martelli i sei episodi di Costiera ci presenteranno il personaggio di Daneil De Luca, ex marine di origini italiane, che si è reinventato problem solver per uno tra gli hotel più lussuosi al mondo. Dovrà ritrovare Alice, una delle figlie del proprietario dell’albergo, scomparsa da un mese.

I Rinnovi

Annunciati i ritorni di Pesci Piccoli, la serie tv dei The Jackal ambientata all’interno di un’agenzia di comunicazione, e di Gigolò per Caso con Christian De Sica e Pietro Sermonti.

Citadel: Diana

Arriverà il 10 ottobre 2024 l’attesa Citadel: Diana, prima delle serie internazionali collegate a Citadel l’action prodotto dai fratelli Russo. Le prime immagini, mostrate durante la serata di presentazione dei palinsesti di Prime Video, ci hanno trasportato nella Milano del 2030 otto anni dopo la distruzione di Citadel da parte di Manticore. Diana Cavalieri, interpretata da Matilda De Angelis, spia Citadel sotto copertura tra i rivali, ormai rimasta sola, si infiltra in Manticore. Quando sembra essere riuscita a trovare un modo di uscire dal giro, dovrà fidarsi di Edo Zani (Lorenzo Cervasio), l’erede di Manticore Italia e figlio del capo dell’organizzazione, Ettore Zani (Maurizio Lombardi) in lotta per la supremazia tra le famiglie europee. L’impressione è di trovarsi davanti a una serie potenzialmente superiore rispetto alla confusionaria serie action da cui tutto è nato.

Sono Lillo 2

Arriva il 19 settembre la seconda stagione di Sono Lillo, con il protagonista che grazie a Posaman è sempre più popolare, ma sul set americano scopre che il suo agente, Sergio, ha venduto i diritti d’immagine per un kolossal su Posaman camorrista. Per salvarsi finirà in un’avventura multidimensionale per un secondo capitolo sempre più surreale. Nel cast Pietro Sermonti, Sara Lazzaro, Katia Follesa, Corrado Guzzanti e tante guest star come Maccio Capatonda, Nino Frassica e Silvan.

The Bad Guy 2

Il 5 dicembre arriverà la seconda stagione di The Bad Guy e durante la serata di presentazione dei palinsesti Prime Video, sono state annunciate due new entry nel cast: Aldo Baglio e Carolina Crescentini. In questi nuovi episodi, che vedranno l’arrivo di Stefano Accorsi nei panni di un personaggio complesso e un po’ fuori di testa, come appare dalle immagini mostrate, il procuratore Nino Scotellaro sarà alle prese con un archivio carico di segreti che minaccia di sconvolgere cosa nostra e la politica italiana.

Prime Video 2024/25 i film originali

Falla Girare 2- Offline

Uscirà il 23 agosto Falla Girare 2 – Offline il film di e con Giampaolo Morelli che si ritroverà come villain Christopher Lambert. In un mondo senza più internet tutti devono reinventarsi, Natan voleva fare l’influencer e si ritrova a promuovere attrezzature per la casa, finché Arturo non si lascia sfuggire che un piccolo segnale si capta nei bagni del Comune e Natan decide di intervenire per riportare internet nel mondo.

Non è un paese per single

Prodotto da Italian International Film – Lucisano Media Group, Non è un paese per single è tratto dall’omonimo romanzo di Felicia Kinglesy, premiata ai TikTok Book Awards 2024. In un paesino del Chianti tutte le donne sono sposate o in cerca del marito, tranne Elisa che gestisce la tenuta Le Giuggiole, almeno fino al ritorno di un vecchio amico d’infanzia.

Cuori Magnetici

Leone Film Group, Amazon MGM Studios con Wattpad WEBTOON Studios, hanno realizzato Cuori Magnetici, romance young adult, adattamento del primo romanzo della trilogia Love Me, Love Me di Stefania S scritto su Wattpad e poi pubblicato da Sperling & Kupfer.

Natale senza Babbo

Annuncio anticipato e inatteso per Natale senza Babbo, il film di Natale ma del 2025. Alessandro Gassman sarà un Babbo Natale in crisi esistenziale che deciderà di prendersi una vacanza nel momento meno indicato dell’anno. La moglie Margaret (Luisa Ranieri) sarà chiamata a rimboccarsi le maniche e sostituirlo mentre la strega Sabrina (Caterina Murino) meglio nota come la Befana insieme a Santa Lucia (Valentina Romani) provano a rubargli la scena. Il film, con anche Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro, scritto da Michela Andreozzi, è prodotto da Gaumont Italia per Amazon MGM Studios.