Gigolò per Caso, l’intervista: Pietro Sermonti a Christian De Sica “Sono stato bocciato per colpa tua!”

Gigolò per Caso è la nuova serie tv comedy italiana di Prime Video disponibile in streaming con i suoi sei episodi, dal 21 dicembre. Adattamento di una commedia francese intitolata Alphonse, dal nome del protagonista interpretato da Jean Dujardin, Gigolò per Caso diretta da Eros Puglielli, vede come protagonisti Pietro Sermonti e Christian De Sica, nei panni della coppia di gigolò padre-figlio.

Sermonti è Alfonso un uomo in crisi sia sul lavoro che in casa dove la moglie (Ambra Angiolini) ha una relazione con la psicologa (Asia Argento). Quando il padre (De Sica) ha un piccolo infarto, Alfonso scopre che non è semplicemente un don Giovanni che ha fatto naufragare il rapporto con la madre fuggita quando lui era bambino (interpretata da Stefania Sandrelli) ma che di mestiere fa il gigolò. Alfonso finirà per raccoglierne l’eredità incontrando le clienti con le richieste più insolite dall’attrice che vuole ricreare i vecchi film (Gloria Guida) alla chef che ama comandare (Isabella Ferrari). Durante la presentazione a Roma della serie abbiamo incontrato Pietro Sermonti e Christian De Sica.

Questa nuova coppia comica sembra funzionare al meglio sullo schermo ed entrambi lo hanno confermato. “Ci siamo trovati bene insieme” ha detto Christian De Sica “non lo conoscevo, l’avevo solo visto al cinema o in tv. Abbiamo ballato bene insieme, mi auguro di poterlo continuare a fare.” L’attore parla di Gigolò per caso come una commedia “molto divertente ed elegante, sofisticata”. Pietro Sermonti è stato entusiasta di lavorare con De Sica che “conosco fin da quando ero ragazzino, sono stato bocciato per colpa sua. Mi portavo i nastri registrati del suo film con Verdone e me li ascoltavo durante le lezioni.” Ma, sottolinea Sermonti nell’intervista “la chimica che si crea sul set te non la sai finché non inizi a girare” e dal suo punto di vista qui si è scatenato qualcosa di magico grazie all’unione dei vari fattori dalla regia alla sceneggiatura.

“Questa serie mi ha fatto ringiovanire” scherza Christian De Sica visto che oggi ha capelli e barba scura mentre nel film è tutto bianco, “io sono diventato Bonaccini” scherza Sermonti pensando al suo look attuale con barba bianca e pelata che ricorda il Presidente della Regione Emilia Romagna. “Nella nuova stagione lui sarà mio padre” ribatte De Sica.

“Improvvisare sul set non è facile” ci racconta Sermonti “è più semplice farlo se hai una struttura forte” e ricorda una scena nata per caso e che ha poi visto montata quasi non la ricordava visto che dalle riprese sono passati otto mesi. “Eros Puglielli ha il grande occhio di capire quello che funziona. Ha tenuto lo sketch legato alla vicina di casa con gli occhi sgranati” e racconta la difficoltà di una scena molto divertente da girare che faceva ridere tutti e che è nata “caz*eggiando”. Nella video intervista tutti i dettagli e lo stupore di finire in 240 paesi.