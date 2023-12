Gigolò per caso su Prime Video, la conferenza stampa in liveblogging

Un’inedita coppia padre-figlio è pronta a far divertire gli abbonati di Prime Video. Il regalo di Natale della piattaforma di Amazon è Gigolò per Caso che debutta in streaming giovedì 21 dicembre, presentato a Roma presso il Cinema Quattro Fontane, martedì 12 dicembre. La commedia vede come protagonisti Christian De Sica e Pietro Sermonti, due generazioni a confronto per far ridere il pubblico di tutte le età e di tutto il mondo visto che arriverà nei 240 paesi in cui la piattaforma è presente.

Alla conferenza stampa di Gigolò per Caso, oltre a Christian De Sica e Pietro Sermonti sono presenti anche Asia Argento e Ambra Angiolini, co-protagoniste della commedia in sei puntate di Prime Video. Il cast di Gigolò per caso è però ricco di guest star e nel cast troviamo anche Frank Matano, Claudio Gregori (Greg), Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena, Marco Messeri, Sandra Milo e Stefania Sandrelli, e le special guest star Gloria Guida, Isabella Ferrari, e Virginia Raffaele.

La serie comedy è coprodotta da Amazon Studios con Mattia Guerra, Stefano Massenzi, Andrea Occhipinti per Lucky Red, diretta da Eros Puglielli, mentre Daniela Delle Foglie e Tommaso Renzoni firmano soggetto e sceneggiatura.

Al centro di Gigolò per caso c’è la storia di Alfonso (Sermonti) che ha sempre avuto un rapporto conflittuale con il padre, i due sono sempre stati molto distanti e faticavano a capirsi. Quando però il padre è malato, Alfonso fa una scoperta sconvolgente: il padre gli ha sempre tenuto nascosto il fatto che di mestiere era un gigolò capace di affascinare donne di tutte le età. In crisi con la moglie che se la fa con la psicologa, e bisognoso di nuove entrate economiche, Alfonso decide di sostituire il padre al lavoro, scoprendo un inaspettato lato di sè. Per scoprire tutto della serie tv segui il liveblogging dalle 12:00 circa.