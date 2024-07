Ieri sera a Roma sono stati svelati i palinsesti 2024-2025 di Prime Video in Italia (per serie tv e film clicca qui).

Prime Video Italia 2024/2025: gli show

Per quanto riguarda gli show d’intrattenimento le novità sono The Traitors e Red carpet – vip al tappeto.

Il primo è il format premiato ai BAFTA e agli Emmy. Si tratta di un reality show psicologico carico di suspense con un avvincente intrigo di tradimenti e inganni (vi ricorderà La Talpa, che invece è previsto su Canale 5 in autunno). Il meccanicismo è il seguente: un gruppo di personaggi famosi si aggira in una magione spettacolare sfidandosi in un gioco psicologico che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro. Ma fra i concorrenti si nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per accaparrarsi il premio finale solo per sé, mentre gli altri, ignari di chi siano i traditori, lavorano in squadra con lo scopo di eliminarli dal gioco. La posta in palio sarà altissima e metterà alla prova la capacità di ciascuno di destreggiarsi in una fitta trama di alleanze e tradimenti. Se almeno un traditore arriverà alla fine del gioco terrà per sé l’intero montepremi, ma se tutti i traditori saranno smascherati, gli altri partecipanti ancora in gioco potranno dividersi il premio equamente.

Creato nei Paesi Bassi da IDTV, una company di All3Media, il format di The Traitors è stato ulteriormente sviluppato con la Creative Unit di RTL e prodotto originariamente da IDTV per RTL4. Dal lancio nei Paesi Bassi su RTL4 nel 2021, il format ha riscosso grande successo internazionale con oltre 25 adattamenti e svariate stagioni. All3Media International distribuisce il format a livello internazionale. La versione italiana di The Traitors è prodotta da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2025.

Red carpet – vip al tappeto (registrazioni iniziate ieri) è invece un game show in cui Alessia Marcuzzi sarà non solo presentatrice, ma anche capo di un’agenzia di guardie del corpo. Sarà proprio lei ad affidare a tre squadre di bodyguard la missione di scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. Ad accompagnare le improbabili gesta dei malcapitati, tra ostacoli fisici, imprevisti inattesi e divertenti disturbatori che intralceranno il loro percorso, ci sarà l’inesorabile commento della Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci). La celebrità che metterà piede fuori dal tappeto rosso anche solo per un attimo, perderà una delle sue guardie del corpo. Vincerà la squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale senza intoppi. Prodotto da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios e basato su un format di Nippon TV, Red carpet – vip al tappeto sarà disponibile su Prime Video nel 2025.

Prime Video Italia 2024/2025: le conferme

Per quanto riguarda le conferme, nel 2025 arriveranno la quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori (se ci sarà Fedez, non è stato chiarito – si gira a settembre) e la seconda di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro (per individuare un concorrente nip di Lol). Per quanto riguarda quest’ultimo titolo, in giuria al posto di Angelo Pintus ci sarà Lillo, insieme a Elio e Katia Follesa. Mago Forest confermato conduttore.

Stagione tre per Dinner Club: il food travelogue di Prime Video con Carlo Cracco vedrà protagonisti gli attori Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo che affronteranno un avventuroso grand tour culinario nel Belpaese lungo l’Appia Antica, partendo da Roma e attraversando Lazio, Campania e Basilicata, per poi arrivare a Brindisi. Accanto a loro nelle cene ci saranno le guest star d’eccezione e soci onorari del Dinner Club, Antonio Albanese e Sabrina Ferilli. Ma quest’anno ci sarà anche uno straordinario “imbucato a cena”, Corrado Guzzanti, nel ruolo di osservatore speciale del Dinner Club. Le nuove puntate saranno disponibili dal prossimo 21 novembre.

Prime Video Italia 2024/2025: il calcio

Sul fronte sport, Marco Foroni, Business lead Sports Prime Video Italia, ha annunciato che l’ex attaccante spagnolo Fernando Llorente, ex Juventus, Napoli e Udinese, oltre che campione del mondo 2010 ed europeo 2012 con la Nazionale Spagnola, si unirà alla squadra di giornalisti ed esperti Prime Video per la stagione 2024 – 2025. Prime Video trasmetterà la miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League (le squadre italiane coinvolte sono Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna).

Confermata la squadra di giornalisti e talent, con i presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, i bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani; ed ancora i telecronisti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, i commentatori Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Miroslav Klose e l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese.

Prime Video Presents Italia 2024: i vip presenti al party

Per la cronaca, all’evento Prime Video Presents Italia 2024 ieri sera a Villa Miani, nella Capitale, hanno partecipato Michela Andreozzi, Fabio Balsamo, Cristiano Caccamo, Arnaldo Catinari, Lorenzo Cervasio, Stefano Cipani, Matilda De Angelis, Christian De Sica, Salvo Di Paola, Francesco Ebbasta, Giancarlo Fontana, Ludovica Francesconi, Gianluca Fru, Gina Gardini, Alessandro Gassmann, Antonio Gerardi, Corrado Guzzanti, Sara Lazzaro, Aurora Leone, Fernando Llorente, Maurizio Lombardi, Marco Marzocca, Giampaolo Morelli, Caterina Murino, Filippo Nigro, Rocco Papaleo, Lillo Petrolo, Ciro Priello, Eros Puglielli, Valentina Romani, Pietro Sermonti, Giuseppe G. Stasi, Simone Susinna e Yoko Yamada.