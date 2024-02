L’attore ex Grey’s anatomy interpreterà il protagonista, l’ex marine Daniel De Luca, che torna in Italia, a Positano

Seattle, New York e poi Positano: il futuro di Jesse Williams passa anche dal nostro paese. L’attore reso celebre da Grey’s anatomy e visto di recente in Only Murders in the Building è stato infatti scelto per interpretare il protagonista di Costiera, la nuova serie originale di Prime Video Italia, dal sapore internazionale.

Costiera Prime Video, chi sarà Jesse Williams?

L’attore 42enne vestirà i panni del personaggio principale della serie, ovvero Daniel De Luca, un ex marine per metà italiano che torna in Italia, la terra della sua infanzia, e si occupa di risolvere problemi in uno dei più lussuosi hotel del mondo, situato sulla spettacolare costa di Positano.

Poco dopo l’inizio del lavoro in hotel di Daniel, o “DD” come lo chiamano tutti, una delle figlie del proprietario scompare. Deve fare tutto il necessario per trovarla e riportarla a casa, mentre aiuta gli ospiti dell’hotel con i loro stravaganti problemi.

Adam Bernstein, il regista, ha dichiarato: “È un’opportunità straordinaria per me lavorare con Jesse Williams in Costiera. Ho sempre ammirato il suo lavoro, sia sul palcoscenico sia sullo schermo, ed è il primo attore a cui ho pensato per il ruolo di Daniel De Luca. Jesse garantisce una combinazione perfetta di intelligenza, carisma e umorismo, e siamo incredibilmente fortunati ad averlo come protagonista del nostro show”.

Costiera, la nuova produzione Lux Vide

La serie nasce da un’idea di Luca Bernabei (amministratore delegato di Lux Vide) ed è scritto da Elena Bucaccio (Che Dio Ci Aiuti e Diavoli), Francesco Arlanch (Doc-Nelle tue mani e Blanca) e Matthew Parkhill (Deep State). A co-produrre Amazon MGM Studios e Luca Bernabei per Lux Vide, una società del gruppo Fremantle.

Costiera su Prime Video, quando esce?

La produzione della serie è tutt’ora in corso: Prime Video non ha annunciato nessuna informazione in merito alle riprese ed all’uscita sulla piattaforma. È ipotizzabile, però, che Costiera uscirà tra la fine del 2024 e il 2025.

Prime Video detiene i diritti esclusivi in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, mentre Fremantle si occuperà delle vendite globali in tutti gli altri territori.